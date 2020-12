Átadták a világ első művész-mélygarázsát a Dózsa György úton

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Átadták vasárnap a Városligetben a Múzeum Mélygarázst és a felette kialakított promenádot, amely a Liget Budapest Projekt részeként valósult meg - írja az MTI.

Nagyon jó, hogy végre elkészült a mélygarázs, meg a promenád, meg majd egyszer a múzeumok is kész lesznek: ez most nem az a cikk, ahol a városközpontban épülő mélygarázsok betonfödémének tetejére rittyentett parkutánzatok urbanisztikai meg tájépítészeti megítélését boncolgatjuk, bár a Millenáris Szélkapu meg ez itt elég jól mutatja azt új irányt: legyenek alul autók, fönt sok beton és némi zöld, a költség és a fenntarthatóság meg nem számít.

Ami az MTI hírében érdekes, az a belinkelt teremgarázs-imázsvideó: én ilyet mélygarázsról még nem láttam, olyat meg, ahol Vasarely- meg Maurer-festményekkel paráztatnak, pláne nem. Az üzenet egyértelmű: régen Nuvolariék versenyeztek itt, aztán a komcsik vonulgattak a tankjaikkal, de 2020-ra eljött a magaskultúra társadalmiasításának korszaka, amikor elég a kocsival a teremgarázsba beállni, hogy élvezhessük a magyar popart- és egyéb nonfiguratív remekek a falakról ránk virító repróit (1.10-től).

A teremgarázst átadó Gulyás Gergely nem hagyta ki a lehetőséget, hogy kicsit odaszúrjon a főváros új vezetésének, akikkel Orbán Viktor korábban megállapodott, hogy az itt épülő múzeumokon kívül más már nem épül a Ligetben. A miniszter kifejezte ugyanis a reményét, hogy a főváros megújítása nem fog megakadni azok miatt a "sokszor kicsinyes politikai viták miatt, amelyek a 2019-es főpolgármester-választás óta jellemzik a budapesti közéletet", hiszen "a kormánynak a Városligetben is szép tervei vannak, épülnek és jogerős építési engedéllyel is rendelkeznek épületek".

Baán László, a Liget Budapest projekt miniszteri biztosa közölte, hogy hétfőtől a nagyközönség számára is megnyílik a most átadott parkoló. A járványveszély idején este hét órától reggel hétig ingyenesen lehet használni, a környéken lakók később is kedvezményt kapnak.