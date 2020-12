Hadházy: Már biztos, hogy túlárazva vásárolt lélegeztetőgépeket a Külügyminisztérium

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

"Már biztosan ki tudjuk jelenteni, hogy nemcsak a mostani árakhoz képest, hanem a tavasziakhoz képest is két-háromszoros túlárazással vásárolt lélegeztetőgépeket a Külügyminisztérium," kezdte online Korrupcióinfó sajtótájékoztatóját Hadházy Ákos. A Szijjártó Péter vezette tárca nem hozta nyilvánosságra, hogy pontosan mennyi, mennyiért és milyen típusú készülékeket szerzett be, a független országgyűlési képviselőnek most három szerződést küldtek meg a több tucat közül:

a szlovák Profoundtól 1114 készüléket rendeltek 27,6 milliárd forint értékben,

a magyar Medirextől 400 gépet 15 milliárd forint értékben,

és 500 eszközt szállított az Ott-One Nyrt. mintegy 5 milliárd forintért.

Hadházy sajtótájékoztatóját a Momentum nyíregyházi politikusával közösen tartotta, aki civilben orvostechnikai eszközök forgalmazásával foglalkozik. Babosi György állítása szerint így közelről látta a tavaszi beszerzések körülményeit. Elmondta például, hogy olasz partnerei akkor azt közölték vele, hogy a római kormány amellett, hogy megtiltotta a lélegeztetőgépek importálását, a lombardiai helyzetet látva 7200 új készüléket rendelt.

Tény, hogy tavasszal a hatalmas kereslet felhajtotta az árakat Kínában,

de a Külügyminisztérium ezeknél bőven többet fizetett, állapította meg. A tárca számos olyan céggel szerződött, amik korábban ismeretlenek voltak a magyar orvostechnikai piacon. Elmondása szerint ezt támasztja alá az az eset is, mikor a Katasztrófavédelem azzal kereste meg cégüket, hogy vállalják-e a már leszállított eszközök beüzemelését.

A megállapodások kedveztek a közvetítőcégeknek, a most nyilvánosságra hozott szerződések szerint

a vételárat teljes egészében előre kifizette a Külügyminisztérium,

ami a szállítást is átvállalta,

több esetben pedig az áfa-és vámfizetés alól is mentesítette az eladókat.

A túlárazásra példaként a szlovák Profound által szállított VG70 típusú készüléket hozta Babosi. Állítása szerint a jelenleg 15,5 ezer euróért rendelhető eszközre tavasszal kínai partnereitől 37,5 ezer eurós ajánlatot kapott,

míg a Külügyminisztérium 78 ezer eurót fizetett a pozsonyi cégnek a lélegeztetőgép darabjáért.

Fotó: KAROLY ARVAI/AFP

Amit tudni lehet a tavaszi lélegeztetőgép-beszerzésekről hivatalosan, hogy

a Külügyminisztérium összesen 16 863 darab lélegeztetőgépet rendelt meg, valamivel több, mint 300 milliárd forintért.

A közel 17 ezer eszközből november végéig csak 7344-et vett át az Állami Egészségügyi Ellátóközpont, és ebből is mindössze mindössze 917-et szállítottak ki kórházakhoz.

A fennmaradó több mint ötezer készüléket különböző raktárokban tárolják.

A tavaszi lélegeztetőgép beszerzések esetében fontos megjegyezni, hogy Magyarországnak fel kellett készülnie a legrosszabbra a koronavírus megjelenésekor. Bár volt itthon egy 2000 darabos eszközpark, végül szakemberek számításai alapján Orbán Viktor 8000 darabos kapacitás kiépítését tartotta szükségesnek, hogy a legszélsőségesebb esetben se maradjon ellátatlan senki eszközhiány miatt. Végül kétszer ennyit vett a Külügyminisztérium úgy, hogy közben az állami kórházellátó is vásárolt majdnem 2500-at, fele olyan átlagáron, mint a Szijjártó Péter vezette tárca.

Jelenleg 656 koronavírusos van lélegeztetőgépen Magyarországon, a tegnapi rekord után annyian, mint tegnapelőtt.