Megvan a pontos szám: összesen 16 863 darab lélegeztetőt vett a külügy

Ha lépésről lépésre is, de lassan talán kiderül, hogy milyen üzletet kötött a lélegeztetőgépekre még tavasszal a magyar Külügyminisztérium. Most Ujhelyi István szocialista EP-képviselő közérdekű adatigénylésére osztott meg újabb adatokat a minisztérium.

Eszerint összesen 16 863 darab lélegeztetőgépet vett a külügy. Valamivel több, mint 300 milliárd forintért.

Korábban mi is kikértük a szerződéseket, de azokból nem volt egyértelmű, hogy a különböző cégek végül hány darab lélegeztetőt szállítottak le, mert előfordult, hogy ez a szám nem szerepelt a nekünk megküldött megállapodásban. Most ennyivel már beljebb vagyunk:

Forrás: Külügyminisztérium, Ujhelyi István adatigénylése alapján

Két olyan kínai cég is volt,amiktől csak non invazív (vagyis maszkos, nem a légcsőbe vezetett tubosos) lélegeztetőt vettünk. Tavasszal az volt a szakmai álláspont, hogy ezek nem alkalmasak a súlyos állapotban lévő koronavírusos betegek ellátására (másra persze lehet használni, de arra eleve voltak meglévő eszközök is). Összesen 418 non invazív eszközt vett a külügy.

Árak ebben a listában nem szerepelnek, de azok nagyjából megvannak a nekünk korábban megküldött szerződések alapján.

A tavaszi lélegeztetőgép beszerzések esetében fontos megjegyezni, hogy Magyarországnak fel kellett készülnie a legrosszabbra a koronavírus megjelenésekor. Bár volt itthon egy 2000 darabos eszközpark, végül szakemberek számításai alapján Orbán Viktor 8000 darabos kapacitás kiépítését tartotta szükségesnek, hogy a legszélsőségesebb esetben se maradjon ellátatlan senki eszközhiány miatt.

De a külügy a biztonság kedvéért jelentősen túlrendelte magát, és vásárolt úgy 16 ezer lélegeztetőt, hogy a szabadrablásra emlékeztető piacon aranyáron lehetett ezekhez hozzájutni. Közben az állami kórházellátó is vásárolt majdnem 2500-at, fele olyan átlagáron, mint a külügy.

Jelenleg 82 koronás beteg van lélegeztetőgépen. Egy sokkal durvább járványhelyzetben nem a 20 ezresre felduzzasztott eszközpark, hanem a szakdolgozók száma szabna korlátot. Becslések szerint maximum 3000 intenzíven fekvő beteget tud ellátni egyszerre a magyar egészségügy a jelenlegi személyzettel.



A nagytételű vásárlásoknál még a normál piaci logika sem működött. Miközben a maláj GR Technologiestől vette a külügy messze a legtöbb lélegeztetőt, 6258 darabot, ezek átlagára volt nagyon magas a többi vásárláshoz képest. (A nekünk korábban megküldött szerződések között egyetlen drágább szerepelt, a Beijing KGT-vel kötött, de az mindössze 61 darabról szólt, a maláj 100-szor ennyiről.)

A legjobb darabáron a német MMA Medical Equipmetsszel szerződött a külügy. Sajnos mindössze 11 darab lélegeztetőt vettek tőlük, igaz, azt annyiért, amennyiért a malájok egyet számoltak fel. Kiderült az is, hogy ami Szlovéniában már korrupciógyanúsan magas ár, mi annál is drágábban vettünk lélegeztetőt ugyanattól a szlovén cégtől.

Ujhelyi listáján szerepelnek az egyéb beszerzések is, ezek védőeszközök, kesztyűk, maszkok lehetnek, hogy hány pontosan mik és mennyiért, ezekből az adatokból nem derül ki. Ezekért újabb adatigénylést nyújt be Ujhelyi.