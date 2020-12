Majdnem egy métert nőtt a Csomolungma

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megmérték, majd be is jelentették, hogy a világ legmagasabb hegye, a Mount Everest, vagyis a Csomolungma közel egy méterrel lett magasabb, mint eddig. Pontosabban most közel egy méterrel többet mértek, mint legutóbb.

A legújabb mérés szerint a hegy 8848,86 méter. Legutóbb 2005-ben, kínai tudósok mérték meg a hegyet, ők arra jutottak, hogy az csak 8844,43 méter, a maradék része pedig jégpáncél, ami nem számít. 1978-ben szintén kínaiak 8848,13 métert mértek. A legmagasabbnak eddig amerikai kutatók mérték a hegyet, ők 1999-ben 8850 métert jegyeztek fel.

Nepál eddig egy 1954-es, indiai mérést ismert el hivatalosnak, ami szerint a Mount Everest 8848 méter magas. Az új, Kína és Nepál által is bejelentett magasság azonban a 8848,86 méter, úgyhogy ezt próbálja meg mindenki megjegyezni. (BBC)