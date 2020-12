Irán most azt állítja, hogy elfogtak néhányat az atomtudósuk elleni merénylet elkövetői közül

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

Iránban letartóztattak néhány embert azzal a gyanúval, hogy közük lehetett az ország vezető atomtudósa, Mohszen Fahrizadeh meggyilkolásához. Fahrizadehhel november 27-én végeztek Teherán közelében, autóját feltételezések szerint műholdas vezérlésű automata gépfegyverrel lőtték szét.

Hosszejn Amir Abdolahian iráni parlamenti tanácsadó állítása szerint az ügyben többeket letartóztattak, és Izrael érintettségére is bizonyítékot találtak. Izrael amúgy nem cáfolta, bár nem is erősítette meg, hogy köze volna a merénylethez.

Abdolahian nyilatkozatában persze igyekezett lekicsinyleni Izraelt és képességeit. Amikor arról beszélt, hogy vannak bizonyítékok a "cionisták" érintettségére, hozzátette, hogy "maguktól cselekedtek, vagy például az amerikai szolgálatok vagy egy másik szolgálat közreműködésével? Az biztos, hogy maguktól nem képesek ilyesmire".

A merényletről szóló hivatalos iráni tájékoztatásban sok az ellentmondás. Eredetileg azt közölték, hogy Fahrizadeh konvoját fegyveresek csoportja támadta meg, akik tűzharcba is keveredtek az atomtudós testőreivel. Az akkori beszámolókban még szemtanúk is felbukkantak, akik azt állították, hogy három-négy támadó életét is vesztette a tűzharcban. Vasárnap óta viszont az a hivatalos álláspont, hogy a tudóssal egy távvezérelt fegyver végzett. Egyik állítást sem lehet függetlenül megerősíteni, de a szatelites vezérlésű automata gépfegyverrel kapcsolatban az elektronikai hadviselés szakértői kételyeket fogalmaztak meg, írja a BBC.