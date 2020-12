Két napon belül a második elítéltet végezték ki Amerikában

Ünnep 444 Körben

Alfred Bourgeois pénteken kapta meg a halálos injekciót, egy nappal azután, hogy egy másik elítéltet, Brandon Bernardot is kivégeztek az Egyesült Államokban. Rajtuk kívül még három rab vár a halálsoron. Ha őket is kivégzik Joe Biden januári beiktatásáig, azzal Donald Trump két rekordot is megdönt.

Egyrészt az az elnök lesz, akinek elnöksége alatt az elmúlt több mint száz év alatt a legtöbb kivégzést hajtották végre – pedig a 17 évig szüneteltetett szövetségi kivégzéseket csak idén júliusban kezdte el újra –, másrészt így szakított egy 130 éves hagyománnyal is, miszerint az elnökválasztás utáni átmeneti időszakban az elnök nem rendel el kivégzéseket.

Alfred Bourgeois Fotó: -/AFP

A most 56 éves Alfred Bourgeois 2002-ben ölte meg saját lányát, aki akkor kétéves volt. Ügyvédjei azzal érveltek, hogy súlyos értelmi fogyatékossága miatt nem is lehetett volna halálra ítélni. Bourgeois utolsó mondatában tagadta a gyilkosságot. A meggyilkolt lány rokonai viszont szörnynek nevezték a férfit és úgy fogalmaztak, „jobb lett volna nem kell 18 évet várniuk arra, hogy igazságot szolgáltassanak”.

