Koronavírus: 162 újabb áldozat

A szombati hivatalos járványjelentés szerint 162-vel nőtt a járvány halálos áldozatainak a száma. Összesen már 6784-en hunytak el. A hivatalosan jelentett áldozatok száma a héten minden nap alacsonyabb volt az egy héttel korábbinál, de így is nagyon magas.

Továbbra is nehéz bármiféle következtetést levonni az új fertőzöttek számából, aminek mostanra már érezhetően csökkenie kellett volna az egy hónapja érvényben lévő szigorítások miatt. Most éppen 5047-en kerültek be a statisztikába, de ehhez sok tesztet végeztek, több mint 30 ezret. (November 11-én, a szigorítások életbe lépésekor kevesebb, 3956 új fertőzött volt, igaz 20 ezer teszt alapján.) 1069-en gyógyultak csak meg egy nap alatt a hivatalos számok alapján.

A pozitív tesztek aránya az összes vizsgálathoz képest 17 százalék. Magas, de alacsonyabb a megszokottnál.

7807 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, negyedik napja csökken ez a szám.

Közülük 610-en vannak lélegeztetőgépen, pont annyian, mint tegnap. Nem tudni, hogy közülük hányan épülnek fel és hányan hunynak el, mert ilyen adatot nem hoz nyilvánosságra az operatív törzs. Szlávik János főorvos korábban 40-50 százalékos túlélésről beszélt, egy gyerekorvos a saját információ alapján azt mondta, hogy ennél jóval magasabb lehet a halálozási arány.



A lakosságarányos és az elmúlt két hét hivatalos adatait figyelembe vevő statisztika alapján már nem Békés, hanem Nógrád a legfertőzöttebb megye. Továbbra is Budapest van a lista végén.