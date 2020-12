A trumpista testépítő, akinek az a feladata, hogy Magyarország jó hírét keltse Amerikában

Ünnep 444 Körben

Hosszú cikkben nézett utána a Szabad Európa, hogy ki az a David Reaboi, akivel a washingtoni magyar nagykövetség 35 ezer dolláros (mintegy tízmillió forint) szerződést kötött, hogy lobbistaként javítsa a magyar kormány amerikai megítélését.

A férfi megbízása a 2020. szeptember 25. és december 20. közötti időszakra szól, feladata a lap által szemlézett szerződés szerint az, hogy kedvező médiamegjelenést biztosítson Magyarország számára az Egyesült Államokban, szembeszálljon a negatív médiamegjelenésekkel, és hálózatot épít, amit fel tud használni arra, hogy magas rangú magyar kormányzati tisztségviselőknek interjúlehetőségeket teremt.

A washingtoni magyar nagykövetséggel a Strategic Improvisation nevű cégén keresztül szerződött, amit a Szabad Európa szerint 2020 nyarán felfüggesztettek és csak októberben aktiváltak újra, tehát a tízmillió forintos szerződés megkötésekor nem is volt aktív.

Reaboi New Jersey-ben született, szülei erdélyi magyar zsidók, állítása szerint maga is tud magyarul. Szereti a jazzt és a testépítést. A 2001. szeptember 11-i terrortámadás után kezdett érdeklődni a Közel-Kelet és az iszlám radikalizmus iránt. Dolgozott egy szélsőjobboldaliként és iszlámellenesként számontartott szervezetnek és a Trump-adminisztrációnak is, de azt nem árulta el, hogy mit.

A kétezres évek második felétől szoros munkakapcsolatban volt Andrew Breitbarttal, akinek segített létrehozni a Big Peace nevű, nemzetbiztonsági témákkal foglalkozó oldalt, ami mára beolvadt a Breitbart News-ba.

Reaboi számos alkalommal adott hangot bevándorlásellenes nézeteinek, szerinte az USA-nak tanulnia kell Európa példájából, ami azt bizonyítja, hogy mennyire káros a tömeges migráció.

Nagyon aktív a Twitteren, az amerikai elnökválasztás után több alkalommal írt arról, hogy Joe Biden demokrata jelölt csalással győzött. 120 ezer Twitter-követője van, naponta akár hatvanszor is posztol, innen derült ki az is, hogy nagyon szereti az uborkasalátát és a meggylevest.

A magyar kormány népszerűsítését érintő feladatainak is nagyrészt ezen a platformon tesz eleget: a szerződés megkötése óta a Szabad Európa szerint Reaboi 5 cikket és 50 Twitter-posztolt szentelt a témának, ami nem annyira sok, ha figyelembe vesszük, hogy naponta átlagosan hány posztot tesz közzé.

Tweetjeiben kiállt a kormány mellett a Meseország mindenkié című mesekönyv körüli vitában, támogatólag írt Magyarország családbarát intézkedéseiről, és sorosozott is néhányat.

Itt például arról ír, hogy az ördögi Soros rá akarja venni Bident és az EU-t, hogy tönkretegye Magyarországot és Lengyelországot, aminek ellen kell állni.

A Szabad Európa kereste Reaboit és a Külügyminisztériumot is, hogy többet tudhassanak meg a férfiról és a washingtoni magyar nagykövetséggel kötött szedődéséről, de egyik helyről sem kaptak választ.