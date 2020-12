Ünnep 444 Körben

Csatlakozom

Frissítés: újra megy minden!

Leálltak a Google bizonyos szolgáltatásai, sem a Gmail, sem a Youtube nem elérhető jelenleg. A Google Drive sem működik, betöltés helyett szerverhibát jelez az oldal.

Az Independent szerint a Youtube Chrome böngészőben inkognitó ablakban elérhető (kipróbáltuk, nekünk is működött), de bejelentkezni nem lehet. Olyan böngészőkből is elérhető az oldal, amin korábban még nem jelentkeztek be felhasználói fiókba.

Külföldi híradások és a Downdetector szerint a probléma világméretű, a Google egyelőre nem kommentálta a dolgot.