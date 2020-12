Mesterséges pálmaolaj mentheti meg az orángutánokat

Ünnep 444 Körben

Ha úgy folytatódnak a dolgok, ahogy most mennek, az orángután lehet az első emberszabású majomfaj, amelyik kihal. Indonéziában több más fajt is fenyeget a kihalás veszélyes a pálmaolaj miatt, amire akkora az igény, hogy az újabb ültetvények miatt elképesztő iramban vágják ki az esőerdőket. A pálmaolajat és a pálmazsírt az olajpálmák terméséből sajtolják ki, és nagyon sok élelmiszer és tisztálkodási szer alapanyaga. Az erdők eltűnésével fokozatosan eltűnik az orángutánok természetes élőhelye is.

Most egy biotech cég azt állítja, sikerült előállítaniuk egy szintetikus alternatív anyagot - írja a BBC. Azt mondják, a samponokban, tisztítószerekben, szappanban, rúzsban és élelmiszerekben is pótolhatja majd a pálmaolajat. A C16 Biosciences startup kutatása még olyan fázisban van, hogy a termék nem került kereskedelmi forgalomba, de rengeteg neves befektető lát benne lehetőséget.

Nem csak ez a cég próbálkozik a pálmaolaj kiváltásával, a brit University of Bath kutatói, és egy másik, kaliforniai startup, a Kiverdi is ezen dolgozik.