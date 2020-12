Rétvári Bence újra bebizonyította, hogy rá igazán lehet számítani, ha az ellenzéki kérdésekre méltó válaszokat kell adni

Ünnep 444 Körben

Csatlakozom

Micsoda napja volt Rétvári Bence államtitkárnak! Ellenzéki országgyűlési képviselők a járvány tombolása ellenére vették a bátorságot, hogy kérdéseket intézzenek az Emberi Erőforrások Miniszteréhez. De jött Rétvári Bence.

Az első próbálkozás

Lukács László (Jobbik) arra volt kíváncsi, hogy mi a helyzet a tiszabői tornaterem építésével. Erre a munkára a tanuszodák szinte semmiből berobbanó bajnokával, a Hanley Service-szel kötöttek szerződést 2016. november 29-én. 2017. januárban tették le az alapkövét, amiről Fazekas Sándor akkori agrárminiszter azt mondta, hogy Tiszabő életében ez a sportcsarnok beruházás az elmúlt száz év legnagyobb fejlesztése. A szerződés szerint 2017 októberben kellett volna átadni, a módosított szerződés is 2017 decemberi határidőt írt elő. De a Hanley ezzel a beruházással is jelentősen megcsúszott. Erről érdeklődött Lukács.

Rétvári azzal kezdte a válaszát, hogy a tiszabői tornaterem műszaki átadás-átvételi eljárása 2020. november 16-án lezárult. „Ha megnézte volna, láthatta volna” - bökött oda Rétvári Lukácsnak, nem említve Tiszabő elmúlt 100 évének legnagyobb fejlesztésének hároméves csúszását. Én megpróbáltam megnézni, de a közbeszerzés lebonyolítójának, a Nemzeti Sportközpontoknak a honlapján továbbra is az áll, hogy a beruházás még folyamatban van, az átadásra még nem került sor:

Az legalább kiderült Rétvári válaszából, hogy a csúszás miatt 22 millió kötbért szabtak ki, és 215 milliót kifizettek a Hanley-nek.

A többi kérdés valamilyen módon érintette a járványt. Szaladjunk a végére: Rétvári az MSZP-s, DK-s, Párbeszédes képviselőknek is kivétel nélkül így zárta le a válaszát:

A második és harmadik kísérlet

A Párbeszéd képviselő, Szabó Tímea előbb azt az egyszerű kérdést tette fel, hogy "Hány idősotthonban jelent meg a koronavírus?”.

Rétvári konkrét válasz helyett igazi tréfamesterként azt közölte, hogy a szociális intézményekről az operatív törzs sajtótájékoztatóján rendszeresen beszámol, illetve a koronavirus.gov.hu is naprakész információkkal üzemel. Majd jött „a baloldalra sajnos nem lehet számítani” kezdetű hosszú zárófejezet.

Szabó másik kérdése: „Miért csak 917 lélegeztetőgépet szállítottak ki a tavasszal megvásárolt 17 402 darabból?”. Erről itt írtunk.

Rétvári szerint az a lényeg, hogy van elég lélegeztető, és azokból annyit szállítottak ki, amennyit a kórházak igényeltek. „Úgy vásároltunk, hogy lélegeztetőgép hiánya miatt ne kerülhessen veszélybe egyetlen ember élete sem, nem úgy, mint más országokban” - írta az államtitkár. Majd, talán, hogy ne felejtse el, Szabó Tímeát ismét emlékeztette, hogy a baloldalra sajnos nem lehet számítani a vírus elleni védekezés során és a többi.

Egy újabb próbálkozó

Arról, hogy mennyi lélegeztető volt az országban a hatalmas és igen drága tavaszi beszerzések előtt (2560) és mennyi van most, Rétvári egy másik kérdésre adott válaszában írt. Érdekes amúgy, hogy Rétvári szerint jelenleg 16 ezer lélegeztető van, valójában többnek kellene lenni, mert volt ugye eleve 2560, a külügy pedig vett aranyáron további majdnem 17 ezret, a kórházellátó pedig még további 2500-at (féláron, mint a külügy). A lélegeztetők egy részét, nagyjából 400 darabot ajándékozott el Magyarország.

A lélegeztetők számába Rétvári a DK-s Varga Zoltán megkeresésére ment bele. Varga 11 kérdést is feltett annak apropóján, hogy a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban több alkalommal is meghibásodtak Kínából vásárolt lélegeztetőgépek. Az pont nem volt a kérdések között, hogy hány lélegeztető volt az országban, de az például igen, hogy miért titkolózik az operatív törzs, szabályszerűen és jogszerűen költött-e el 300 milliárd forintot a kormány lélegeztetők vásárlására. És ezt is megkérdezte Varga: „Önök már a látszatra sem adnak, ha százmilliárdos nagyságrendben nyílik alkalom a lopásra?” Ami azért aligha készített volna bárkit töredelmes vallomásra.

Rétvári annyit a témában azért elárult, hogy a betegellátás folyamatos a zalai kórházban, és elég lélegeztető van az intézményben. És Vargának is elismételte, hogy a baloldalra nem lehet …

És az ötödik

Az MSZP-s Harangozó Tamás arra lett volna kíváncsi, hogy "Hogyan csökkenhetett az elvégzett tesztek száma a korábbi napi 20-30 ezerről 5 758-ra?", merthogy ez történt november 30-án, és 68 százalék volt ezzel az összes teszten belül a pozitív esetek száma.

„Kérem, ha már segíteni nem akarják a védekezést, akkor legalább szándékosan ne gátolják azt hangulatkeltéssel, álhírekkel” - kezdte válaszát Rétvári, majd azzal folytatta, hogy a gyorstesztekkel együtt már nagyon sok vizsgálatot végeznek Magyarországon, elkezdődött a célzott csoportos tesztelés is. A válasz végén pedig a baloldalról és Korózs Lajosról volt szó.