A halálozás még nem követi a kedvezőbb járványadatokat

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Ha lassan is, de mutatkoznak a novemberi szigorítások eredményei. A héten jelentett napi adatokból már egyértelműen látszik, hogy

csökken a kórházban kezeltek száma (az elmúlt 4 hét legaalacsonyabb adata a mostani)

és a lélegeztetőgépeken lévőké is (az elmúlt öt hét legjobb adata a mostani)

(A heti adatokat összesítő lenti grafikonban a legördülő menüben lehet kiválasztani az új fertőzöttek, az áldozatok, a kórházban és a lélegeztetőn lévők számát, az elvégzett tesztek és azokon belül a pozitívak arányát.)

Látványos az új fertőzöttek számának a zuhanása. A meredek csökkenés látványosabb a valóságnál. Az előző hetek tömeges teszteléseiben (egészségügy és oktatás) ugyanis sok új fertőzöttet találták. Célzott tesztelések most is voltak, de a hivatalos tesztszámok alapján jóval kevesebb, mint a megelőző hetekben. De a hivatalosan regisztrált új fertőzöttek számának csökkenése mindeképpen jó adat. A teszteken belül a pozitívak aránya is csökkent, ami szintén jó mutató.

Ugyanakkor a legfontosabb mutatóban, a halálozásnál ezek a változások egyelőre nem látszódnak. A múlt heti csökkenés után ismét nőtt az áldozatok száma, az elmúlt három napban 180 fölött volt a jelentett halálesetek száma. A mostani volt a járvány második leghalálosabb hete. (Összességében már 8000 fölött van az áldozatok száma, a második hullámban nem volt sikeres a járvány elleni védekezés. November elseje óta átlagosan 10 percenként hal meg koronavírusos beteg Magyarországon. De még ennél is magasabb lehet az áldozatok száma.)

A korlátozások kedvező hatása a halálesetek számában mutatkozik meg legkésőbb. Ezért is lett volna fontos minél hamarabb - a szakértők figyelmeztetésinek megfelelően -meghozni a később így is bevezetett szigorításokat, .