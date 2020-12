November elseje óta átlagosan 10 percenként hal meg koronavírusos beteg Magyarországon

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Március 15-e óta hivatalosan 8099 áldozata van Magyarországon a koronavírusnak.

A napi jelentések talán hozzászoktatták a közvéleményt ahhoz, hogy újabb mérföldkőhöz értünk, de hogy milyen sok 8000 halott, annak érzekeletésére:

7720 gyerek született havonta idén átlagosan Magyarországon

2008 és 2019 között, vagyis 12 év alatt összesen 8129-en haltak meg közúti közlekedési balesetben Magyarországon

2015-19-ben, vagyis öt év alatt 8473 öngyilkosság történt Magyarországon

A járvány feltűnően laza kezelése miatt tavasszal sokat kritizált Svédországban lakosságarányosan már kevesebben hunytak el, mint nálunk. Ott a király szerint elbukott a járvány elleni védekezés.

Amikor Orbán Viktor szeptember 4-én a Kossuth Rádióban azt mondta, hogy „a védekezés sikerét Magyarország emberéletekben méri”, akkor 621 áldozata volt a járványnak itthon. Most már 13-szor annyi.

November elseje óta átlagosan 10 percenként nő a koronavírus áldozatainak a száma Magyarországon.

És ez csak az áldozatok hivatalos száma, jóval többen hunyhattak el a járványban vagy annak következményeként. Erre utalnak a Központi Statisztikai Hivatal adatai is.

Mint a héten megírtuk, az elmúlt 20 év leghalálosabb hónapja volt a most november, 52 százalékkal többen hunytak el, mint tavaly novemberben. Ahogy nő a járvány áldozatainak a száma, úgy lesz egyre magasabb a többlethalálozás az elmúlt évek átlagához képest.

A KSH a 47. hét (november 16-22.) adatainak feldolgozásánál jár. Szeptember eleje és november 3. hete között az elmúlt öt év átlagához képest 5606-tal többen hunytak el. ez jóval magasabb szám, mint amennyi koronavírus áldozatot (3276) jelentettek ebben az időszakban.

Vagyis a koronavírus hivatalos áldozatainak felül még 2330 a többlethalálozás a 36-47. héten.

Miután most novemberben a járványon kívül nem nagyon volt más ok, ami az átlagosnál jelentősebben emelné a halálozások számát, feltételezhető, hogy sok covidos áldozat nem került be a hivatalos statisztikába, vélhetően azért, mert nem is tesztelték őket. Az is előfordulhat, hogy a járványstatisztika is megcsúszott. Ahogy az is magyarázat lehet, hogy súlyos, nem covidos betegek ellátása is akadozik a járványüzemmódra átállított egészségügyben.

A KSH négy hét múlva ér majd el az adatfeldolgozásban a mostani héthez. Azóta a hivatalos áldozatok száma 3891-ről 8099-re nőtt. Az elmúlt évekhez képesti többlethalálozás pedig - mint látjuk - ennél is jóval magasabb lehet.

Kevesebb mint egy hónap alatt duplázódott meg az áldozatok száma (november 24-én jelentették a 4000. covid-áldozatot.) Decemberben hatnaponta hunyt el újabb ezer koronavírus fertőzött beteg a hivatalos adatok szerint.

Lakosságarányosan az elmúlt hetek áldozatait nézve csak néhány kelet-közép európai országokban rosszabbak a halálozási mutatók, hiába beszél Orbán Viktor továbbra is a katasztrofális nyugat-európai adatokról. Úgy, hogy ebben még az elmúlt napok ismét emelkedő magyar halálozási adatok nincsenek benne, hogy összehasonlítható legyen a többi országgal.

A koronavirus.gov.hu honlapon a napi jelentésbe mindig, kivétel nélkül beleírják, hogy az új áldozatok „többségében idős, krónikus betegek”. Az áldozatok átlagéletkora valóban magas, 75,6 év. De Magyarországon annyira azért nem ritka, mint amennyire kihangsúlyozzák, hogy egy idős ember valamilyen krónikus betegségtől is szenved. (A szombati áldozatok között volt egy 81 éves nő, akinél combnyaktörés szerepelt krónikus betegségként.)



