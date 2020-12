Több mint 20 év leghalálosabb hónapja volt a november

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Frissítette a heti halálozási adatokat - amiket tegnap annyira hiányoltunk - és megjelentette a november havi gyorsjelentést is a Központi Statisztikai Hivatal.

Eszerint Magyarországon novemberben 15 366 fő vesztette életét. Óriási a különbség a tavaly novemberi adatokhoz képest: 5279-cel többen hunytak el most, mint egy éve. Ez 52 százalékos különbség.

A KSH azt írja, hogy

2000. január óta ez a legmagasabb havi halálozási szám,

amelyet akkor a tetőző szezonális influenzajárvány okozott.

Már októberben is látható volt a tavalyihoz képest egy jelentős növekedés. Az akkori jelentésbe a KSH beleírta, hogy „ennek hátterében a koronavírus-fertőzés okozta halálozások növekvő száma állhat”. Ez a magyarázat az új, novemberi havi gyorsjelentésben már nem szerepel.

Pedig más ok nem nagyon látszik, influenzajárvány novemberben nem volt.

Az elmúlt öt év heti átlagai és a mostani hetek halálozási adatai így néznek ki:

A heti halálozások feldolgozásában a KSH elért a 47. hétig (november 16-22.). Ez volt az a rejtélyes hét, amikor a koronavírus hivatalos áldozatainak a száma a korábbi meredek emelkedés után hirtelen belassult, majd stagnált, miközben a kórházban kezeltek és lélegeztetőn lévők száma folyamatosan nőtt.

Látszólag ezt támasztják alá a KSH számai is, de ez nem ilyen egyszerű.

A mostani adatok szerint a 47. héten 3648-an hunytak el Magyarországon (a statisztikai hivatal nem tünteti fel a halálokokat), míg az előző héten 3745-en. Vagyis összeségében még kevesebben is hunytak el Magyarországon ezen a héten.

Csakhogy, a KSH - ahogyan tovább tisztítja az adatokat - utólag rendszeresen emeli az elhunytak számát. Most is ez történt az előző heti adatokkal.

A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy kijön a heti firssítés. A 45. héten (november 2-8.) például a legelső jelentés szerint 3 356-an hunytak el. Mostanra viszont már 3 454 haláleset szerepel a KSH táblázatában annál a hétnél. Ez majdnem 100 esettel több.

A 46. hétre a múlt héten 3642 halálesetet írtak, most már 3745-öt. Ez száz fölötti különbség.

A 47. hétről egyelőre a legfrissebb adat 3648. Ez a módszertan miatt szinte biztosan emelkedni fog a további adattisztítások után.

De az így jelentett 3648 haláleset is jóval magasabb az elmúlt öt év 47. heteinek átlagánál (2468). Csak a 47. héten a többlethalálozás 1180 fő volt. Erre a hét napra az operatív törzs 701 koronavírus áldozatot jelentett. Vagyis van egy majdnem 500 fős többlet az előző évekhez képest, ami a hivatalos jelentések alapján nem köthető a koronavírushoz. Máshoz viszont nehéz.

Ha nemcsak ezt a 47. hetet nézzük, hanem a második hullám kezdetét,az augusztus vége óta tartó időszakot, akkor már nagyon nagy a különbség az elmúlt évek halálozása és a mostani többlethaláozás között.

A 36-47. hetekben az elmúlt 5 évben átlagosan 28 517-en haltak meg. Idén ebben az időszakban 34 123-an. A többlethalálozás 5606 fő. A járvány hivatalosan jelentett áldozatainak a száma ebben az időszakban 3276 volt.

A többlethalálozás és a járvány hivatalos áldozatai között a második hullámban november 22-éig a különbség 2330 fő.

Ilyen nagy különbség ha nem is gyakori, de előfordult más országoknál is, tavasszal például Olaszországban, Spanyolországban és Hollandiában, most ősszel Bulgáriában vagy Lengyelországban.

Miután most novemberben a járványon kívül nem nagyon volt más ok, ami az átlagosnál jelentősebben emelné a halálozások számát, feltételezhető, hogy sok covidos áldozat nem került be a hivatalos statisztikába, vélhetően azért, mert nem is tesztelték őket. Az is előfordulhat, hogy a járványstatisztika is megcsúszott. Ahogy az is magyarázat lehet, hogy súlyos, nem covidos betegek ellátása is akadozik a járványüzemmódra átállított egészségügyben.

A KSH négyhetes csúszással összesíti a magyarországi haláleseteket. A járvány napi áldozatainak a számából már most látszik, hogy az elmúlt évekhez képesti többlethalálozás továbbra is igen magas lesz.