Pompeo szerint az oroszok állhatnak a gigantikus hackertámadás mögött, Trump szerint ez egyáltalán nem biztos

Pár órával azután, hogy Mike Pompeo amerikai külügyminiszter egy rádióinterjúban arról beszélt, hogy elég világosan látszik, az oroszok állnak a mögött a példa nélküli léptékű hackertámadás mögött, mellyel hosszú hónapokon át sikerült a támadóknak beférkőznie az amerikai szövetségi kormány és rengeteg jelentős amerikai vállalat informatikai rendszerébe, Donald Trump Twitteren közölte, hogy szerinte ez egyáltalán nem biztos, és lehet inkább Kína az elkövető.

Mint a New York Times írja, egyelőre nagyon kevés részletet tudni a támadásról, melyben rengeteg amerikai szereplő lehet érintett, de kormányzati szereplők és biztonságpolitikai szakértők is arról beszéltek, hogy sosem érte még hasonló mértékű támadás Washingtont, ugyanakkor Trump ezzel sem értett egyet, és szerinte mindent sikerült az irányításuk alá vonni. A távozó elnök szerint a sajtó fújja fel a dolgot, és szerinte inkább azzal kéne foglalkozni, hogy elcsalták-e a választás. (Spoiler: nem.)

Épp ezért nemzetbiztonsági elemzők biztosak benne, hogy ez egy olyan krízis, amivel már Joe Bidennek kell majd szembenéznie, és a jelek szerint nem lesz könnyű dolga: egyrészt akár évekbe is beletelhet, mire sikerül teljesen kizárni a behatolókat az amerikai kormány informatikai rendszeréből, másrészt az is komoly kihívást jelent a számára, hogy diplomáciailag hogyan kezelje az ügyet. Biden, szemben Trumppal, már megüzente, hogy nagy árat fognak fizetni azok, akik e támadásért felelősek, de egyelőre nem világos, hogy ez hogyan történik majd meg.

A New York Times információi szerint az elnök zárt ajtók mögött, szűk körben sem vette túl komolyan a hackelést, amit hoax-nak nevezett, és azt mondta tanácsadóinak, hogy megszólalásaikban ők is mérsékeljék a jelentőségét, illetve dobjanak be alternatív ötleteket is, hogy ki lehet a felelős. Az amerikai kiberbiztonsági elemzők többsége szerint amúgy Moszkva áll a támadás mögött, ami annyira szofisztikált és összetett volt, hogy arra a világon nagyon kevés hírszerzés lenne képes.

A támadók márciusban juthattak be az informatikai rendszerekbe, miután sikerült megfertőzniük a SolarWinds vállalat által fejlesztett szoftvert, amit rengeteg vállalat és kormányzati szerv is használ belső menedzsmentfeladatokra. A szoftveren keresztül jutottak aztán tovább szinte minden jelentős amerikai cég és kormányzati ügynökség belső rendszerébe, és feltehetően elképesztő méretű adatmennyiséghez juthattak hozzá.

Az is egy jelentős kérdés, hogy a több milliárd dollárból fejlesztett amerikai kibervédelmi rendszerek hogyan nem szűrték ki a külföldi behatolókat, és ez is olyasvalami, amire már Bidennek kell majd kitérnie. Az biztos, hogy a behatolás híre a lehető legrosszabbkor érte az amerikai kormányt: a New York Times által idézett források szerint a távozó elnöki stáb miatt eleve teljes a káosz, nincs kommunikáció a különböző kormányügynökségek között, és vannak állami hivatalok, melyek inkább a Microsoft-tól kérnek tanácsot, mert a kormány részéről nincs senki, aki átlátna a helyzetet.