Két bolygó együttállása miatt karácsonyi csillag lesz az égen

Ünnep 444 Körben

Csatlakozom

A kijárási tilalom miatt most csak az ablakon keresztül lehet majd nézni az eget december 21-én éjjel, de állítólag érdemes lesz, mert most lehet majd legjobban látni a Jupiter és a Szaturnusz együttállását, amire legutóbb úgy 800 évvel ezelőtt volt példa, legközelebb pedig körülbelül 400 év múlva láthatunk csak hasonlót. Mármint mi nem, csak azok, akik majd akkor élnek.

A két bolygó együttállása miatt azért jött izgalom most mindenki, mert négy nap múlva karácsony, és feltehetően a betlehemi csillag is valami hasonló eseménynek köszönhetően volt látható, amikor a Biblia szerint megszületett Jézus. Ezt az elméletet már Johannes Kepler is lejegyezte a 17. században.

Az éjjel délnyugat felé kell majd nézni, szóval akinek ebbe az irányba néz az ablaka és nincs előtte egy magas ház, na meg nem lesznek felhők az égen, annak szerencséje lehet.

(BBC)