WSJ: A Google és a Facebook tudott arról, hogy az együttműködésük trösztellenes vizsgálatokhoz vezethet

Ünnep 444 Körben

Csatlakozom

A Facebook és a Google megállapodást kötöttek arról, hogy ha a két cég reklámpiaci együttműködése miatt valaha is trösztellenes vizsgálat indul, információmegosztással segítik egymást és egyeztetnek is a lépéseikről - számolt be a Wall Street Journal. A két óriásvállalat ellen nemrég éppen egy ilyen, trösztellenes eljárás indult az Egyesült Államokban, miután 10 szövetségi állam államügyésze vádat emelt a cégek ellen.

A vád egyik fontos eleme, hogy a Facebook és a Google 2018 szeptemberében megegyeztek abban, hogy a Facebook nem versenyez többé a Google online hirdetési rendszereivel, cserébe viszont különleges elbánást kap azok használata során. A megállapodás jelentősége nehezen túlbecsülhető, hiszen ez a két cég uralja az internetes hirdetési piacot az egész világon.

A Wall Street Journal információi szerint ebben a megállapodásban szerepelt az is, hogy a vállalatok együttműködnek, ha eljárás indul ellenük az egyezség miatt, tehát tudták, hogy a megállapodás trösztellenes vizsgálatot eredményezhet. A lap által megtekintett dokumentumokból kiderül az is, hogy a megállapodás előtt a Google-nél kiemelten foglalkoztak azzal, hogyan törhetnék le a Facebookot, ami agresszíven versenyzett velük az online hirdetési eszközök terén.

A Google az online hirdetési piac legkiemelkedőbb szereplője, sikerének alapja felhasználóinak totális megfigyelése annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján minél pontosabban célozhassa a hirdetéseket. Ezen a piacon annál hatékonyabb egy szereplő, minél több adata van minél több felhasználóról, hiszen ezek segítségével pontosíthatja a reklámok célzását, márpedig minél pontosabb a célzás, annál több a kattintás, tehát annál alacsonyabb árat kérhet a hirdetőktől kattintásonként a cég.

A Google a mostani vizsgálat során tagadta, hogy a Facebook olyan értelemben kapott volna különleges elbánást a Google hirdetési rendszereiben, hogy a Google olyan adatokat osztott volna meg a Facebookkal, amiket más partnereivel nem.