Az átlagos tinédzser, aki azzal lett világhírű, hogy jókor, jó helyen volt átlagos tinédzser

Ünnep 444 Körben

Csatlakozom

Itt van ez a videó, amit valamivel több, mint egy éve töltött fel a TikTokra egy fiatal lány. A videó az appon népszerű táncos kihívásoknak egy egyszerűsített változata, a lány kedves mosollyal meghallgatja az instruktort, majd végrehajtja a végtelenül egyszerű mozdulatsort. Igazából semmi különös nincs se benne, se abban, amit csinál. Na, pont ez a semmi különlegesség volt az, ami az elmúlt egy évben a lányt világhírűvé tette.

Ő Charli D’Amelio, és jelenleg ő Amerika - hacsak nem az egész világ - legismertebb tinédzsere. Egy hónappal ezelőtt Charli volt az első, aki elérte a 100 millió követőt a TikTokon, szerepelt a Sabra Super Bowl reklámjában és Jennifer Lopez videoklipjében is.

De hogy miért pont ő?

Mert a szó minden negatív konnotációja nélkül egyszerűen tök átlagos. Charli tizenhat éves, középosztálybeli, fehér, vékony, és klasszikusan szép. Ha az ember becsukja a szemét, és egy rövid leírás alapján elképzeli, milyen lehet a TikTok - a GenZ applikáció, amin tinik rövid táncolós és dalokra tátogós videókat osztanak meg -, az átlagos felhasználót pont olyannak képzeli, mint Charli. Ezt pedig a TikTok algoritmusa és a felhasználók is értékelik. Könnyen lehet azonosulni vele, az a fajta szomszédlány karakter, akiről a többi felhasználónak az jut eszébe, hogy “Nahát, ő pont olyan mint én!”. És olyan is. Nagyjából.

Charli saját elmondása szerint a hirtelen jött hírnév előtt teljesen átlagos életet élt: iskolába járt, délután táncórára ment, találkozott a barátaival, este megcsinálta a háziját, hétvégente pedig táncversenyeken vett részt. És bár tehetséges táncos, ami jól jön a bonyolultabb táncolós kihívásoknál, az a fenti videóból is kiderül, hogy nem a tánctudása futtatta be.

A Washington Postnak azt mesélte, hogy az ominózus videót táncórára menet töltötte fel TikTokra 2019 júliusában, és mire végzett, a körülbelül hét fős követőtábora kétezresre duzzadt. Hogy mit kaptak fel a videóján, azt ő sem értette, a hájpot viszont pont ez vitte tovább: a többi felhasználó reakcióvideókat készített, amiben arról értetlenkedtek, hogy miért lett népszerű a lány, amire pedig Charli növekvő rajongótábora készített reakció-reakcióvideókat, amiben megvédték őt.

Balra Addison Rae, szintén ismert TikTok-sztár, középen Charli, jobbra pedig a nővére, Dixie pózolnak egy NBA-meccsen. Fotó: Layne Murdoch Jr./AFP

Alessandro Bogliari TikTok szakértő a Distractify-nak magyarázta el, mi lehet Charli sikerének a négy legfontosabb eleme:

jó időzítés, egy kis szerencse, következetesség és az algoritmus.

Charli jókor érkezett a platformra, mert 2019 első felében, mikor elkezdte használni a TikTokot, még több volt a nézelődő, mint a tartalomgyártó, így eleve könnyebb volt kitűnni. Azzal szerencséje volt, hogy a népszerűségén értetlenkedők gyakorlatilag mémet, beszédtémát csináltak belőle az értetlenkedésükkel, a megragadott nézőket pedig kitartó posztolással meg tudta tartani, az értetlenkedőkből szépen lassan érdeklődők, majd rajongók lettek. Persze nem Charli az egyetlen tinédzser, aki napi hét-nyolc videót rak ki magáról a felületre, de egy kis szerencsével neki sikerült az öt perc hírnévből a tartós ismertségbe átverekednie magát.

Ezt egyébként saját bevallása szerint nem szándékosan tette, a TikTokra önkifejezési eszközként tekint, az állandó posztolás pedig természetesen jön neki. Persze azóta már van ügynöke, menedzsere és szóvivője is, akik intézik a fiatal lány üzleti ügyeit.

Mert bár a TikTokot sokáig leírták, mint a fiatalok táncolós-tátogós appját, hatalmas hirdetési lehetőség van benne. A tizenhat éves Charlin keresztül olyan emberek, olyan üzenetekkel tudják megszólítani tizenévesek tízmillióit, akiket a klasszikus reklámmódszerekkel soha nem érnének el.

Ezt csinálta Ohio republikánus kormányzója, Mike DeWine is márciusban, amikor nem tudott mit kezdeni azzal, hogy a fiatalok nem maradnak otthon és tartják be a távolságtartási szabályokat. Leszerződött a P&G-vel, akik pedig Charlit kérték fel a kampányra. A lány kitalált egy rövid táncot, és az otthonmaradásra felszólító tánckihívás néhány hét alatt felfutott. Charli videóját kilenc hét alatt 192 millióan nézték meg és 3,5 millióan készítették el a saját videójukat a koreográfiára.

Charlinak az egyik kikötése az volt a deal megkötésekor, hogy a P&G a videók után adományozzon a Feeding America nevű, az éhezés felszámolásával foglalkozó nonprofitnak. A lány egyébként látványosan szociálisan érzékeny, melegszívű fiatal, és igyekszik felnőni ahhoz a példakép szerephez, amit ráruházott az ismertség.

“Sokan várják tőlem, hogy példakép legyek és vidítsak fel mindenkit. És annyira igyekszem ennek megfelelni, hogy néha nem fókuszálok magamra, arra, hogy hogyan érzem magam, és hogy mennyire bánt az, amikor látom, hogy rosszakat mondanak rám mások. Nagyon fájdalmas”

- mondta egy interjúban.

A lány akármennyire is igyekezett távol maradni minden kompromittáló, problémás helyzetből - még a WAP-tánckihívásból is inkább kimaradt, mert túl kihívó volt a mozdulatsor -, így is sok online támadást kap. Látványos generációs ütközés volt például, mikor Perez Hilton celebblogger kritizálta Charli egyik táncolós videóját. Hilton 42 éves, és több, mint másfél évtizede Hollywood egyik legismertebb pletykaforrása. Ahogy a fiatalabb generáció figyelme a klasszikus hollywoodi sztárokról az internetes hírességek felé fordult, úgy követte le a trendet Hilton, és tizenéves tiktokkerekről kezdett blogolni.

Charlinak egy bikinis videóját kommentálta, amiben Hilton szerint a korához nem illő, szexuális tartalmú dalra táncol, kihívó mozdulatokkal. Charli úgy válaszolt, hogy sajnálja, ő csak próbálja jól érezni magát. A lány rajongói betámadták a bloggert, amiért tizenéves lányok fürdőruhás videóit kritizálja, Perez pedig utána már hiába magyarázta, hogy nem Charlival és a bikinijével van baja, hanem a szüleivel, petíció is indult, hogy töröljék a férfi TikTokját. Az egyébként tény, hogy feltűnően sok táncos trend készül szexuális utalásokkal teli dalokra, szexuális utalásokkal teli mozdulatokkal, viszont úgy tűnik, a közösség összezár, ha emiatt valakit kritizálnak.

Amennyire szeretik Charlit azért, mert pont olyan, mint bármelyik tini, a legutóbbi online konfliktusát pont ez okozta. Egy hónappal ezelőtt, még mielőtt elérte volna a 100 millió követőt, 1 milliót veszített el egy Youtube-videó miatt.

Charli és a családja a videóban James Charles youtuber-sminkguruval vacsorázott az otthonukban, az ételt a privát séfjük szolgálta fel. Az egyik fogás csigás paella volt, amitől Dixie, Charli nővére rosszul lett és elhányta magát, Charli pedig viccesen megkérdezte, hogy nincs-e dínós csirkenuggets a furcsa ételek helyett. A nézők egy része felháborodott, hogy a szerintük ok nélkül hirtelen híressé vált tinik milyen tiszteletlenek a séffel szemben, és azon is kiakadtak, hogy Charli arról fantáziált, mennyire jó lenne, ha elérné a 100 millió követőt pont egy évvel azután, hogy elérte az egymilliót.

Dixie és Charli. Fotó: GETTY IMAGES/AFP

A videó után egymillió követőt vesztett, sokan odáig mentek az online szidalmazásban, hogy azt írták neki, ölje meg magát. Charli egy élő Instagram bejelentkezésben kért bocsánatot, amiben azt mondta, hogy egy félreértésről volt szó, és az egy dolog, hogy van, aki utálja őt, de úgy érzi, hogy az ismertség miatt sokan elfelejtik, hogy ő is ember, ráadásul egy gyerek.

Az biztos, hogy senkinek nincs útmutatója arra, hogyan kell kezelni azt a fajta hírnevet, amit Charli szerzett az elmúlt másfél évben, egyszerűen azért, mert eddig ilyen nem volt. A TikTokon felfutott Z generációs influenszerek nem hasonlítanak sem a klasszikus hollywoodi celebekre, de még azokra a jórészt millennial generációs Instagram-sztárokra sem, akiket pár röpke évvel ezelőtt igyekezett megfejteni a sajtó és a világ az egész influenszer-kultúrával együtt.

A D'Amelio család. Fotó: Jason Kempin/AFP

Ez már egy másik fajta hírnév, amiben a tizenévesek egyszerre engedik be a nézőt a mindennapjaik néha legintimebb részleteibe, tolják tele reklámmal a követőik arcát, és maradnak mégis hitelesek a közönségük számára. Gyakorlatilag egy multiplatform reality show-t csinálnak, TikTokokkal, Instagram posztokkal, élőzésekkel, podcasttal, tweetekkel és Youtube-videókkal, amivel hatalmas mennyiségű embert érnek el.

Charli pedig úgy tűnik, hogy a kritikák és támadások ellenére is vállalja, hogy az arca legyen ennek az újfajta sztárságnak. Nemrég jelentették be, hogy az egész család leszerződött egy nyolcrészes realitysorozatra a Huluval, amiben a streamingszolgáltató szerint “autentikus betekintést fognak engedni két fiatal lány bonyolult életébe, akiket egy közösségimédia-algoritmus lendített a magasba”.