Koronavírus: 114 új áldozat

Az ünnepi időszak tendenciájának megfelelően vasárnap is viszonylag alacsony volt a koronavírus-járvány áldozatainak száma. Hétfőn reggel 114 új halottat jelentettek, többet, mint előző nap, de jóval kevesebbet, mint a december 17. és 23. közti hét napban, ami a járvány leghalálosabb hete volt az országban.

Hasonló a helyzet a regisztrált fertőzöttek számával is, ami most 609-cel nőtt. Ehhez nagyon kevés 4647 teszt társul, vagyis a pozitív tesztarány így is 13 százalék felett van. Nehéz megítélni, hogy a csökkenő mértékű növekedésben mekkora szerepet játszik a tesztelés látványos visszaesése és a korlátozások hatása.

Ismét nőtt a kórházban levő fertőzöttek száma (6261), de ez nem jelenti azt, hogy feltétlenül megtört volna a csökkenő tendencia. A lélegeztetőn levők adataiban nincs jele trendváltásnak, a hétfői adatok szerint 448-an vannak.

Bár a fertőzöttségi adatok ebben az időszakban különösen homályosak, a megyéknél érdemes megnézni a kéthetes, lakosságarányos számokat. Csongrád, Baranya és Nógrád megyében azonosították a legtöbb fertőzöttet az elmúlt két hétben, és Borsodban a legkevesebbet.