TV Fazék – A féktelen jókedv hozzávalói: elektromos kés, mirelit nokedli és a csurkista, karcagi tahó

Nemcsak bennem hagyott mély nyomot a nyolcvanas évek egyik legkiválóbb magyar tévéműsora, a Főzőcske - TV Fazék, amiben Zalatnay Sarolta olyan lasagnét sütött, hogy arra azóta sem találtam meg a megfelelő jelzőt. A sorozatot rajongója egyik olvasónk is, ő hívta fel a figyelmet arra a részre, amiben Horváth Gyula színművész és komédiás(!) süt, sőt alkot a tévéstúdió konyhájában, ahol annyira otthon érzi magát, hogy közben lazán dohányzik, vodkázik és ignorálja a műsorvezető kérdéseit.

Nagyon egyszerű lenne elintézni ezt a cikket annyival, hogy mindenki gyorsan nézze meg a Nemzeti Audiovizuális Archívum oldalán azt a részt, amiben Horváth Gyula főz, és mindenki figyeljen oda minden egyes másodpercben, mivel az elejétől a végéig egy egyenletes, 33 percig és tíz másodpercig tartó katarzist láthatunk. De én azért megpróbálkozom a lehetetlennel és kiemelek pár kulcsfontosságú jelenetet, amikből megtudhatjuk, hogy elektromos kés nélkül megmozdulni sem lehet egy konyhában, hogy hogyan kell két zacskó mirelit nokedliből desszertet készíteni, és hogy miként készül a Márta szelet, aminek eredetével kapcsolatban erősen ellentmondásos információk lelhetők fel az interneten.

De mindenek előtt nézzük, hogy kicsoda Horváth Gyula, akit 1982-ben így mutatott be Molnár Margit:

Horváth életműve, de legalábbis az általa adott interjúk szórakoztatóbbak még a lehetetlen dolgok jénaiban összekeverésénél is. A színészt a legtöbben valószínűleg a Szomszédokból ismerik, a sorozatban ő volt Gyula, az ócskás, de a szerepet csak négy évig játszhatta 1990 és 1994 között, mivel állítása szerint a rendező Horváth Ádám kirakta őt a sorozatból, amiért

csurkista volt. Legalábbis Stefka Istvánnak egy, a Magyar Nemzetben 1999. december 31-én megjelent interjúban azt mondta: „Horváth Ádám rendező kitessékelt belőle, mert csurkista vagyok. (...) Mint mondotta: nem tűr semmiféle politizálást a Szomszédokban. Ugyanakkor az egyik kolléga kijelentette adásban, hogy az MSZP-re fog szavazni, a másik meg, hogy az SZDSZ-re. Én semmit sem szóltam, csak játszottam. A nyugdíjamból élek, semmi más jövedelmem nincs. De nekem nem is kell.

Én egy karcagi tahó vagyok. Megvan a szalonnám, kenyerem lilahagymával, az nekem elég. Nem játszom hét éve, mivel esküt tettem Csurka Pista mellett. Márpedig én őt vállalom, mert évfolyamtársam volt a főiskolán, így pontosan tudom, milyen egyenes, tisztességes gondolkodású magyar úr. Kötelességemnek érzem, hogy mellette legyek.”

Horváth Gyula 2005 októberében halt meg, a Wikipedia szerint 1930 májusában született és egészen hatéves koráig Ausztriában élt. Miután pedig érettségit tett, „kiderült hogy Ausztriában élő szülei miatt osztályidegennek számít, s nem tanulhat tovább. Disszidálni próbált, a határon azonban elfogták, és börtönbe zárták. Ott többször is kegyetlenül megverték, egyszer éppen egy Jézus-rajza miatt”. De a Wikipedián olvasható az az információ is, miszerint „szabadulása után pályamunkás volt a vasútnál, majd kubikos egy téglagyárban, később kórházi irodavezető”.

Horváth az életútjáról írt egy könyvet is, amit gyakorlatilag lehetetlen beszerezni, így csak reménykedni lehet, hogy abban esetleg tisztába teszi, hogy most akkor ki a szellemi atyja a Márta szeletnek, amit bemutatott 1982-ben Molnár gasztrosorozatában. Akkor ugyanis azt mondta, egy régi szerelméről, egy Márta nevű doktornőről nevezte el az elképesztő dolgokkal megpakolt tarját, miközben a hvg.hu egy 2013-as cikkében ugyanezt már Márkus Lászlónak és Márta mamának(?) tulajdonítja. A rejtélyt fokozza, hogy a hvg-cikk szerint Márkus egy régi tévéműsorban mutatta be a fogást egy salátalevélen tálalt szardíniával, vodkával és mirelit nudlis desszerttel, pont ahogyan tette azt Horváth Gyula 1982-ben. Szóval vagy az történt, hogy Horváth Gyula lépésről lépésre leutánozta ugyanabban a műsorban Márkus László receptjét, vagy a hvg.hu összekeverte a két színészt.

Na de jöjjön végre a lényeg, a Márta szelet és Horváth Gyula a TV Fazékban, csak hogy legyen végre valami jó is ebben a nyomorult évben. A műsor elején még egy bántóan khaki színű ingben megjelent, profinak mondott szakács mutatta be, hogyan kell salátákat készíteni mirelitzöldségekből. Horváth Gyula ezt közelről is megtekintette, majd lábatlankodott kicsit egy szál cigivel a kezében, hogy aztán kifejtse, nem szokott a konyhában dohányozni.

Majd elárulta Molnár Margitnak, miket főzött mostanában.



A Főzőcske többi epizódjából is világosan látszik, hogy a létező összes magyar élelmiszeripari vállalatot rommá promózták a sorozatban, ebben a részben viszont nem egy újabb szintetikus készételt mutattak be szenzációként, hanem az elektromos kést.



Elektromos kés nélkül nem is lehetett volna azt a szép szelet lilahagymát lenyisszantani ehhez a salátalevélen tálalt konzervszardíniához.



Sőt, elektromos kés nélkül a munka sem lett volna ennyire hatékony.



Na és akkor jöjjön végre a fő attrakció, a Márta szelet, ami Horváth receptje szerint úgy készül, hogy két, vastag szelet tarja közé be kell tolni egy kis mustárt, pár szelet paprikát, vöröshagymát, kolbászt és szalonnát.



És amíg ez áll a sütőben, elő lehet készíteni a desszertet, aminek két zacskó mirelit nokedli az alapja.

Kell hozzá tojás is – itt hívnám fel a figyelmet arra, hogy a tojáshéjból milyen diszkréten csorog a sárgája a megpucolt vöröshagyma felé azon a lapos kistányéron, amin aztán Horváth Gyula egy húsvillával veri fel a tojást.



Ha valakinek ennyi kaja nem lenne elég, az betölthet még pár gombafejet juhtúróval, de csakis olyan átéléssel, mint Horváth Gyula.



És még mindig nincs vége, mert ezen a ponton újra elő kell venni a Márta szeletet, hogy az egészet leöntsük egy adag paradicsomos, diós, tejszínes trutymóval.



Aki megnézné a végeredményt, az most nagyot fog csalódni, mert ez az a főzős műsor, amiben a kész ételeket nem láthatjuk. Azt viszont igen, hogy hogyan énekelt egy egy évvel korábbi szilveszteri esztrádműsorban Horváth Gyula, akit ezzel majdnem sikerült is zavarba hozni.



Ezek után tényleg nem lehet már mást mondani, csak azt, hogy buék.