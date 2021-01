A Wall Streeten többé nem kereskednek a kínai telekomóriások részvényeivel

A New York-i Tőzsde (NYSE) bejelentette, hogy megszünteti három kínai telekommunikációs vállalat részvényeinek kereskedését, mivel e vállalatok esetében felmerült a gyanú, hogy sok szállal kötődnek a kínai hadsereghez.

A döntés értelmében a döntően állami tulajdonú China Mobile, a China Telecom és a China Unicom Hong Kong részvényei többé nem lesznek értékesíthetőek a New York-i tőzsdén. A kereskedést már a jövő héten fel fogják függeszteni, utána pedig megkezdődik a törlésük is. A BBC összefoglalója szerint a vállalatok szinte minden bevétele Kínából származik, és alig vannak jelen az amerikai telekommunikációs piacon. Hasonlóan a részvényeik iránt sem volt jelentős kereslet New Yorkban, a nagyobb tranzakciók mind a hongkongi tőzsdén történtek, így a lépést sokan tekintik inkább szimbolikus döntésnek, melyek összhangban vannak Donald Trump amerikai elnök lépéseivel.

Fotó: ANGELA WEISS/AFP

Trump novemberben adott ki rendeletet arról, hogy amerikai befektetők többé nem fektethetnek be olyan kínai vállalatokba, melyeket a hadsereg tulajdonol vagy irányít. A listát a Pentagon állította össze. Trump lépése csak egy sokadik újabb bejelentés volt a Peking és Washington között több mint egy éve zajló kereskedelmi-technológiai-diplomáciai konfliktusban.

Mint a BBC megjegyzi, az amerikai tőzsdék az elmúlt évtizedben sokat tettek azért, hogy a kínai vállalatokat piacaikra csábítsák, és jelenleg több mint 200 kínai vállalat papírjaival lehet kereskedni az amerikai részvénypiacokon. Ugyanakkor ahogy súlyosbodott a konfliktus a két ország között, úgy egyre több kínai cég döntött úgy, hogy az amerikai mellett a kínai, hongkongi tőzsdéken is megjelenik.