Benedek Tibor által dedikált labdára licitálva segíthetnek egy SMA-ban szenvedő kisgyereken

Már 240 ezer forintnál jár a licit arra a vízilabdára, amit a tavaly elhunyt ikon, a sokszoros olimpiai- és világbajnok Benedek Tibor dedikált, és amit tulajdonosa, János jótékony célra, az SMA-s kazincbarcikai kisfiú, Zsombor támogatására ajánlott föl.

János Zsomborhoz hasonlóan barcikai, ezért is jött az ötlet, hogy labdáját az ő gyógyulására ajánlja. Az ezer forintról indult licit még január 4-ig tart, János és a Zsombor gyógyulását támogató alapítvány addig várja a felajánlásokat a labdáért.

Vigyék önök is hírét János jótékonysági akciójának - amire időközben a magyar férfi vízilabda válogatott is felfigyelt. Vagy, ha tehetik, licitáljanak is a Benedek Tibor által dedikált labdára! Jó célt támogathatnak vele.