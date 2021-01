Mélyebbre juthattak az orosz hackerek a Microsoft rendszerében, mint gondolták

Az orosz kormányzati hackerek mélyebbre hatolhattak a Microsoft rendszerében, mint azt korábban hitték, jelentette be a Microsoft csütörtökön.

A Microsoft 2 hete jelentette be, hogy behatolás nyomaira találtak a rendszerükben, valószínűleg a Solar Winds nevű cég egyik programjához kiadott javítást (patch) manipulálták orosz hackerek, de most az is kiderült, hogy értékes forráskódhoz juthattak hozzá. A Microsoft viszont nem közölte, hogy pontosan milyen forráskódhoz férhettek hozzá az oroszok.

A támadók márciusban juthattak be az informatikai rendszerekbe, miután sikerült megfertőzniük a SolarWinds vállalat által fejlesztett szoftvert, amit rengeteg amerikai vállalat és kormányzati szerv is használ belső menedzsmentfeladatokra. A hackerek a szoftveren keresztül jutottak aztán tovább szinte minden jelentős amerikai cég és kormányzati ügynökség belső rendszerébe.



Két hete Mike Pompeo amerikai külügyminiszter beszélt egy rádióinterjúban először arról, hogy a hatalmas hackertámadás mögött az oroszok állhatnak, de Trump a Twitteren feszegette, hogy szerinte Kína is lehet a ludas. (WashingtonPost)