A második hullám csúcsán túl vagyunk, a harmadik elkerüléséhez gyorsan sok embert kellene beoltani

Minden fontos adat szerint - már amennyi publikus ezekből - túl vagyunk a járvány második hullámának a csúcsán. Ez messze nem jelenti azt, hogy túl vagyunk a járványon magán.

Továbbra is nagyon magas a napi áldozatok száma, csak alacsonyabb, mint 2-4 hete.

A héten a hivatalos jelentések alapján naponta átlagosan majdnem 120-an haltak meg. Ez még mindig azt jelenti, hogy 12 percenként nő a járvány áldozatainak a száma.

Már minden ezredik magyar a koronavírus áldozat lett, a jövő hét legelején pedig a hivatalos statisztika szerint is meghaladja majd a 10 ezret a járvánnyal összefüggésbe hozható halálesetek száma. (Ennél jóval több áldozata lehet az egészségügyet súlyosan leterhelő járványnak. Legalábbis az elmúlt évek átlagához képest annál is többen haltak meg idén, mint ahány koronavírusos áldozatot jelentenek hivatalosan. A Központi Statisztikai Hivatal 3-4 hetes lemaradással dolgozza fel az adatokat, de ezen a héten például téli szüneten voltak, így a december első hetének statisztikája nem készült még el.)

A halálos áldozatok száma karácsonykor váratlanul nagyot zuhant. Az ünnepek után ismét nőtt a jelentett halálesetek száma, de már nem érte el a karácsony előtti csúcsot.

Miután a kórházban ápoltak és a lélegeztetőn lévők száma hetek óta csökken, így nem meglepő, ha az áldozatok száma is apadni kezd, és jó eséllyel bízni lehet abban, hogy ez a jövő héten is így lesz. De ez lassú csökkenés lesz, még nagyon sok áldozattal.

A kórházban ápoltak száma jelentősen, a lélegeztetőn lévőké még markánsabban csökkent. Mindkettőnél az elmúlt 7 hét legalacsonyabb adata a mostani.

A napi új fertőzöttek számából nehéz kiolvasni bármit is. A karácsonyi héten bezuhant a regisztrált új covid-betegek száma, ez a mostani héten is alacsony maradt. De nagyon nagyon kevés tesztet végeztek a karácsonyi héten, és ennél is kevesebbet ezen a héten. A heti 81 314 teszt az elmúlt 9 hét legalacsonyabb száma. (Három hete még 359 450 vizsgálatot végeztek, igaz, ekkor volt az egészségügyisek és a pegadógusok célzott tesztelése.)

Az, hogy kevés a teszt, mutatja az is, hogy az összes vizsgálaton belül ismét emelkedik a pozitívak aránya.

Azért lenne fontos adat a napi fertőzöttek száma, mert több országban, ahol szintén túl voltak már a második hullám csúcsán (ilyen például Csehország), most ismét erősen nő az új fertőzöttek száma. Ami egy harmadik hullám jele lehet.

Ezt megelőzni tömeges oltásokkal lehetne, amiben nem állunk jól. Nemcsak azért, mert egyelőre kevés a vakcina, hanem a beérkezett oltóanyagokat sem sikerül olyan tempóban beadni, mint például Izraelben.

Az első napokban még voltak itthoni adatok arról, hogy a beérkezett összesen 9750 vakcinából hány egészségügyi dolgozót oltottak be. 4875-öt lehetett volna (az oltóanyag felét elrakják a három héttel későbbi emlékeztető oltásra), de öt nappal később sem jelentettek ennyi beoltott egészségügyist. Azóta érkezett újabb 70 ezer adag vakcina (ezt szintén felezik), de arról már az égvilágon semmit sem tudni, hogy ebből hányan kaptak azóta. Erős a gyanú, hogy ha jól állnának ezek a számok, akkor azokról beszámolnának.

A minél gyorsabb oltás azért is fontos, mert a majdnem 100 százalékos védettséget csak a 28. napra ígéri a gyártó (az első oltás után 21 nappal később adják be a másodikat, és még erre is rá kell számítani 7 napot).

Nagy mennyiségű vakcina majd csak tavasszal érkezhet. Az orosz szálat mintha elengedte volna a mai rádióinterjúban Orbán Viktor, amikor azt mondta, hogy jó ugyan az orosz vakcina, de a szűkös gyártási kapacitás miatt kevés lesz belőle. A kínaiból a miniszterelnök szerint több jöhet, annak ellenőrzése jelenleg is folyamatban van. Orbán szerint az lenne ideális helyzet, ha az oltásra jelentkezők válaszhatnának a nyugati és a keleti oltóanyagok közül.

Amíg pedig nem lesz meg a nyájimmunitás (vagyis az eddigi fertőzöttek és a beoltottak aránya nem haladja meg a 60 százalékot), addig nagy lazításokra sem lehet számítani. Ezt Orbán is megerősítette, amikor azt mondta: „Ha a vakcina előtt kezdesz lazítani, a vakcina meg nem érkezik meg, akkor egy fertőzéshullámot indítasz el, és szabadítasz rá az országra”.