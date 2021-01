Már minden ezredik magyar a koronavírus áldozata lett

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

114 újabb áldozata van a járványnak, összesen hivatalosan ezzel már 9781-re emelkedett a koronavírussal összefüggő halálesetek száma - írja napi jelentésében az operatív törzs.

Ami azt jelenti, hogy minden ezredik magyar belehalt a koronavírusba. (Magyarország lakossága a KSH adatai szerint 2020-ban 9 769 526 fő volt.)

A koronavírus áldozatainak a száma ennél is magasabb lehet. Jelentős a különbség ugyanis az elmúlt öt év magyarországi halálozási adatainak átlaga és a 2020 őszi, rekord halálozási adatok között. A KSH a magyaroszági halálozási adatok feldolgozásában a 48. hétnél jár (november 23-29.).



Szeptember eleje és november vége között (36-48. hét) az előző évek átlagaihoz képesti többlethalálozás 7157. Ez idő alatt az operatív törzs hivatalosan 4208 koronavírus áldozatot jelentett.

Így a szeptember-novemberi többlethalálozásban van 2949 olyan eset, akiket hivatalosan nem jelentettek koronavírus áldozatnak, de nincs egyéb olyan tényező a víruson és annak következményei túl, ami jelentősen emelné az elmúlt évekhez képest a halálozást.

Feltételezhető, hogy sok covidos áldozat nem került be a hivatalos statisztikába, vélhetően azért, mert nem is tesztelték őket. Az is előfordulhat, hogy a járványstatisztika is megcsúszott. Ahogy az is magyarázat lehet, hogy súlyos, nem covidos betegek ellátása is akadozik a járványüzemmódra átállított egészségügyben. (Ez - ha nem is mindenhol, de más országokban is előfordult korábban, tavasszal Olaszországban, ősszel a lengyeleknél például.)



És a KSH a decemberi halálozási adatokat majd csak januárban publikálja, amik összevethetők lesznek a járvány decemberi hivatalos áldozatainak (4525 fő) számával.

A napi jelentés adatai szerint kórházban 5529 covidos beteget ápolnak, 119-cel kevesebbet, mint egy nappal korábban.

A lélegeztetőn lévők száma kicsivel 400 felett stagnál.

Kevés, mindössze 1410 új fertőzöttet regisztráltak, de ehhez nem lehet sok tesztet párosítani, mindössze 10 697-et. A pozitív tesztek aránya az összesen belül 13 százalék.

Lakosságarányosan és az elmúlt két hétben regisztrált új fertőzötteket is beleszámolva ez most a helyzet: