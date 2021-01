A műsorvezető szolgálati közleménye vérig sértett, gyógyszerész származású olvasóinkhoz

Egyes reakciókból ítélve több gyógyszerész vagy gyógyszerészközeli olvasónk bántásként/gúnyként/kritikaként értelmezte egy mai hírünk címét. A cikk a kormányzati oltási terv első, írásban is megjelent verziójáról szólt, és a következőképpen hangzott:



Ez szúrt szíven több patikust, az üzeneteikből ítélve legalábbis. Akinek ez fájt - akinek nem maszkja, ne vegye magára - annak az esett benne rosszul, hogy véleménynyilvánításnak érezték. Mintha a cím azt igyekezett volna sugallni, hogy a patikai dolgozók szerintem ne érdemelnék meg, hogy az oltási sorrend hét nagy kategóriája közül az elsőben szerepeljenek.

Mivel eszembe sem jutott még az árnyéka sem nemhogy az ironizálásnak, de semmiféle véleménynyilvánításnak sem, bármilyen hülyén hasson is, röviden megpróbálom elmagyarázni, mit jelent ez a cím és miért ezt adtam a cikknek.

Az napok óta tudni lehetett, hogy a miniszterelnök állítása szerint létezik oltási terv, benne azzal a sorrenddel, ami szerint a lakosság különféle csoportjai megkapják a vakcinát. De a legtöbb európai ország gyakorlatával szemben azután sem lehetett semmit tudni ennek a részleteiről, hogy karácsony után az első beérkezett szállítmányból elkezdték beoltani az egészségügyi dolgozókat. Pontosabban annyit eddig is tudni lehetett, hogy az első körben ők, az egészségügyisek kapják meg az oltást. De semmi többet a további sorrendről. Sőt arról sem, hogy ki számít első körös egészségügyi dolgozónak, hiszen azt elvben semmi sem zárta ki, hogy bizonyos munkakörökben dolgozók azonnal megkapják, másokban dolgozók pedig később.

A szóban forgó mai cikkünk az első olyan, dokumentumnak nevezhető írott szöveget ismerteti - a Nemzeti Egészségügyi Központ nevű kormányszerv online tájékoztatóját - ami konkrét, kézzelfogható állításokat tesz az oltási sorrendről. Ebből derült ki egyáltalán - már ha tényleg ez az érvényes oltási terv - hogy a lakosságot hét nagy csoportra osztották. És az is, hogy az elsőbe került bele az összes egészségügyi dolgozó. Így értelemszerűen a gyógyszerészek is.

Mivel ez a lista az első kormányzati tényállítás az ügyben, ilyen jellegű, azaz konkrétumot tartalmazó címet is illett adni neki. Vagyis olyan címet, ami érdemben mond valamit arról, hogy akkor végül milyen sorrendben oltanak. Mivel azt már tudni lehetett, hogy az orvosok és ápolók kapnak először, megelőzve az időseket, a címben azt a tényt emeltem ki, hogy a gyógyszerészeket is előbb oltják. Mivel ők is az egészségügyi dolgozók - mint a listából kiderült, egyben kezelt - csoportjába tartoznak.

Vagyis a címben - szándékom szerint legalábbis - nem volt semmiféle elítélő árnyalat vagy bármi ilyesmi, hanem egy száraz tény közlése. Ugyanígy kiemelhettem volna címnek azt a cikkben szereplő információt, hogy

A járványügyekben eljáró rendőrök és katonák előbb kaphatnak oltást, mint a 60 évesnél fiatalabb krónikus betegek

Gondolkodtam is rajta, majdnem ez is lett a cikk címe.

Ez a cím tehát tényközlés, amiben nincs semmiféle vélemény. Nem vagyok sem járványügyi szakember, sem mindentudó kommentelő, ezért amúgy magánemberként sem nagyon szokott véleményem lenni ilyesmikről.

De azt természetesen nem én döntöm el, hogy ki min sértődik meg. Úgyhogy annak üzenem, aki nem akar megsértődni: fel sem merült bennem, hogy a hírcikk címével a gyógyszerészeket piszkáljam, vagy azt sugalljam, hogy szerintem előbb kéne beoltani a hatvan pluszosokat, mint őket vagy bárki mást.

Egyben viszont lehettem volna világosabb: a tömörség kedvéért a cikkben külön nem részleteztem, hogy az egységes "egészségügyi dolgozók" kategóriába kik tartoznak bele. Hogy mindenki boldog legyen, az imént kiegészítettem a hírcikket ezzel a rövid listával.