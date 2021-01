Egész Angliára zárlatot rendeltek el

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Egész Angliára zárlatot rendelt el hétfőn a brit kormány az új koronavírus-változat gyors terjedésének megfékezése érdekében.

Keddtől Anglia teljes lakossága újból csak a legindokoltabb esetekben (például bevásárlás, gyógyszerek beszerzése, orvosi ellátás vagy testmozgás céljából) hagyhatja el az otthonát, és a szabadtéri sportlétesítményeknek is be kell zárniuk – jelentette be Boris Johnson brit kormányfő.

Minden iskola és középiskola zárva lesz a legtöbb diák előtt, február közepéig otthoni, digitális oktatás lesz. Nagy-Britanniában – ahogy Magyarországon is – most indult újra az oktatás a karácsonyi szünet után, de a szülők rengeteg iskolában az utolsó pillanatig találgathatták, vajon bevihetik-e ma az intézménybe a gyerekeiket.

A miniszterelnök mindenkit felszólított az új szabályok követésére, mivel nőnek az esetszámok és a kórházi kezelésre szorulók száma is.

Azt mondta, az első négy csoport az oltási terv szerint február közepére megkapja az első oltást.

Johnson szerint az előttünk álló hetek lesznek az eddigi legkeményebbek, de úgy véli, ez már a küzdelem utolsó fázisa lesz.

Fotó: Stefan Rousseau/AFP

Skócia már korábban bevezette a kijárási tilalmat, és csatlakozott Waleshez az iskolazárásokban, de Észak-Írország is további szigorításokat fontolgat.

Az Egyesült Királyságban hétfőn, zsinórban a hetedik napon is több mint 50 ezer koronavírus-fertőzést regisztráltak. (BBC, MTI)