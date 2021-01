Tízfős drogbulit tartott szilveszterkor M. Richárd a Nyugati téri pizzázójában

A BRFK is megerősítette az ATV friss értesülését, ami szerint a rendőrség szilveszter napján bezáratott egy belvárosi vendéglátóhelyet, ahonnan 10 embert állítottak elő kábítószerfogyasztás és -birtoklás vádjával. A rendőrök nem erősítették meg, de nem is cáfolták, hogy a hely M. Richárd pizzériája volt és az előállítottak között volt M. is.

A tévécsatorna úgy tudja, hogy szilveszer napján három nő és hét férfi szórakozott a pizzázóban, akiket a rendőrség még Szilveszter este kihallgatott.

A sztori hitelességét támasztja alá, hogy az ATV cikkének megjelenésével közel egyidőben érkezett szerkesztőségünkbe a Fővárosi Főügyészség közleménye, ami szerint a másodfokú ügyészséga 2017-es Dózsa György úti balesetben részes egyik sofőr letartóztatását indítványozza egy friss drogügy miatt.

A szöveg – amiben M. Richárdot nem nevezik meg ugyan, de félreérthetetlenül utalnak rá – azt magyarázza, hogy az ügyészség már az emlékezetes közúti baleset ügyének tárgyalásakor el szerette volna érni az egyik érintett sofőr letartóztatását, de akkor ez nem sikerült.

A férfi ellen – aki a két érintett sofőr közül a gyorshajtó volt, vagyis M. Richárd – most újabb büntetőeljárás indult,

„amelyben a megalapozott gyanú szerint a férfi 2020. december 31-én többféle kábítószert szerzett meg és fogyasztott. A nyomozó hatóság kábítószer birtoklásának vétsége miatt gyanúsítottként hallgatta ki.”

Az ügyészség szerint ez a friss ügy „arra enged következtetni, hogy a vádlott szándékosan és kitartóan semmibe veszi a jogszabályokat, ettől a büntetőeljárás ténye és az enyhébb kényszerintézkedés sem tartja vissza”.

Éppen ezért, vagyis „a bűnismétlés valós és fokozott veszélye miatt” a Fővárosi Főügyészség indítványt tett a bírósághoz, „hogy rendelje el a vádlott letartóztatását.”