Törvénymódosítás után már nők is vezethetnek metrót Moszkvában

A moszkvai közlekedési vállalat közleményben jelentette be, hogy immár felvehettek női vezetőket is a metrókra, miután az orosz törvényhozás módosította azt a törvényt, ami szerint a metróvezetés egy kizárólag férfi munkahelynek számított, mivel veszélyt jelent a nők egészségére, írja az AFP.

A korlátozás nem csak a metróvezetésről, hanem számos munkatípusról szól, és régóta sok kritika érte emiatt az orosz államot. Végül szeptemberben született meg az a rendelet, ami a kizárólag férfiak által végezhető munkatípusok számát 456-ról 100-ra csökkentette.

Az új metróvezetők Fotó: HANDOUT/AFP

A hivatalos indoklás eddig az volt, hogy a nők azért nem valók metróvezetőnek, mert sok időt kéne a föld alatt tölteniük, de mint az AFP megjegyzi, ezt régóta senki nem vette komolyan, hiszen a moszkvai tömegközlekedési vállalat alkalmaz női takarítókat, pénztárosokat és forgalomirányítókat, akik ugyanúgy a föld alatt dolgoznak egész nap.

A moszkvai önkormányzat közlekedési osztálya szerint mivel az automatizáció egyre nagyobb szerepét veszi át a metróirányításnak, ezért a metrók vezetése már nem igényel akkora fizikai megterhelést, mint régen, szóval ők se látták akadályát a szabálymódosításnak.

Az AFP cikke kitér arra is, hogy a moszkvai metrót hagyományosan mindig inkább férfiak vezették, de a korlátozásokat csak 2000-ben vezették be, amikor többek között a bányászattól és a vasipari munkáktól, valamint a buszvezetéstől, a matrózkodástól, a hivatalos ejtőernyőzéstől, de még a fúvóshangszerek készítésétől is eltiltották a nőket. A mostani rendelet ezek közül számos tiltást felülír, és az orosz állami vasúttársaság már jelezte is, hogy ők is terveznek felvenni női vonatvezetőket 2021-ben.