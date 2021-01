Négy halottja volt az USA parlamentjét ért ostromnak, a képviselők tovább vitáznak Biden megválasztásáról

Összesen négy tüntető halt meg és több mint egy tucat rendőr megsebesült, amikor magyar idő szerint csütörtök este, washingtoni idő szerint délután Donald Trump amerikai elnök támogatói ostrom alá vették az amerikai törvényhozás épületét, a Capitoliumot.

A Capitoliumban a képviselők éppen a tavaly novemberi elnökválasztás eredményéről vitatkoztak, a tétje az volt, hogy jóváhagyják-e az elektori szavazatokat. Néhány republikánus képviselő jelezte, hogy bizonyos államok eredményeit megtámadja. Ez államonként két-két órányi vitával tolta ki a végeredmény kihirdetését. Biden győzelmét mindez nem veszélyeztette, mert a képviselők többsége nem vitatta a demokrata politikus győzelmének tisztaságát.

A vita kezdetén Trump hívei tömegtüntetést tartottak Washingtonban, ahol az elnök maga is felszólalt, és arról beszélt, hogy a választást elcsalták, és soha nem fogadja el a vereséget. A tömeg egy része ezután ostrom alá vette a Capitoliumot, és sokan bejutottak az épületbe is. 1812, a brit- amerikai háború óta nem fordult elő, hogy tömegesen engedély nélkül belépjenek az USA parlamentjének épületébe.

A képviselőket egy katonai támaszpontra evakuálták, majd közel 4 óra küzdelem után az utolsó tüntetőt is kiszorította a rendőrség az épületből. Az összecsapásokban könnygázt is bevetett a rendőrség. Összesen négy tüntető vesztette életét, két nő és két férfi. Egy nőt a Capitoliumon belül lelőttek, a másik három halálos áldozat az épületen kívül, egyelőre nem részletezett egészségügyi problémáik miatt vesztette életét. Több mint egy tucat rendőr is megsérült.

A Capitolium ostromát mindkét párt elítélte, és a republikánusok nyomására Donald Trump is felszólította a tüntetőket, hogy engedjenek a rendőrség utasításainak, és menjenek haza. Trump ugyanakkor továbbra sem ismeri el, hogy elvesztette a választást, viszont képviselőtársai közül egyre kevesebben állnak ki mellette az ostrom óta.

A Capitoliumban magyar idő szerint péntek kora reggel folytatódott az ülés, ahol a pennsyilvaniai végeredményről szóló vita lezárulta után már szavazhatnak Biden győzelmének hitelesítéséről. Az erőviszonyok és az eddigi nyilatkozatok alapján biztosan elfogadják a képviselők Joe Biden győzelmét.

Egyes demokrata képviselők szerint nem szabad hagyni, hogy Donald Trump még két hétig hatalomban maradjon, és a tömeg felhergelése miatt megfosztanák elnöki hivatalától.