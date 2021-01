Hatalmas tűz pusztított a csíksomlyói cigánytelepen

Tűz ütött ki csütörtök este a székelyföldi Csíkszeredában, a Csíksomlyó városrészen található szegregátumban. A Maszol.ro tudósítása szerint a helyiek este 9 órakor értesítették a tűzoltókat, akik, a környékbeli falvak önkéntes tűzoltóival kiegészülve, a helyszínre érkezve majdnem két órán keresztül oltottak, mire sikerült egyáltalán megfékezni a gyorsan terjedő lángokat. Még este 11 órakor is négy tűzoltóegység dolgozott az oltáson, addigra mintegy négyezer négyzetméteren húsz faépület égett le a telepen.

Bár a tragédiának az eddigi hírek szerint nincs sérültje vagy halálos áldozata, a tűz miatt így is több száz ember maradt most fedél nélkül. A tudósítások szerint sok gyerek sírva, mezítláb vagy félmeztelenül menekült a kigyulladt házakból. Több ló is elszabadult, ezeket a város utcáin próbálták befogni.

A Maszol szerint a tűzkárosult családokat a csíkszeredai polgármesteri hivatal kisbuszok segítségével szállította el az Erőss Zsolt Sportcsarnokba, ahol elszállásolták őket. A település polgármestere, Korodi Attila egy Facebook-videóban intézett felhívást a helyiekhez, hogy aki teheti, vigyen matracokat, takarókat, élelmet a sportcsarnokba a bajba jutott családok megsegítésére. A tűz keletkezésének okát még vizsgálják.