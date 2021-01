Ideiglenesen eltűnhet a netről az amerikai szélsőjobboldal twitterpótléka, a Parler

Reggel 4 hírlevél Amit 2021-ben tudni kell, minden reggel.

Miután a Google és az Apple is eltávolította appstore-jából, hamarosan a webről is eltűnhet a Parler nevű közösségi oldal, ahol sok, a Twitterről letiltott amerikai szélsőjobboldali véleményvezér új otthonra lelt, és amelyen Trump erőszakos hívei szervezkedtek a Capitolium lerohanása előtt.

A Parler mobiltelefonos applikációi már hozzáférhetetlenek, előbb a Google, majd az Apple távolította el appstore-jából a Parler alkalmazását arra hivatkozva, hogy a szájton nem megfelelő a tartalmak moderációja. A Parler szervereit üzemeltető Amazon Web Services most ugyanerre hivatkozott, a cégnek küldött tájékoztatásuk szerint "[ny]ilvánvaló, hogy a Parlernek nincs hatékony módszere" a szájton megjelenő tartalmak moderációjára.

Az Amazon bejelentése után a Parler ügyvezetője, John Matze arról írt az oldalon, hogy a szájt hamarosan elérhetetlenné válhat pár hétre, hogy "az alapoktól építsék újjá". Ő pénteken még harciasabb volt, az Apple döntését azzal kommentálta, hogy a cég kettős mércét alkalmaz, és a szabadságjogokat támadja. "Úgy tűnik, azt gondolják, hogy a Parler felelős MINDEN, a felhasználók által készített tartalomért, amely az oldalon megjelenik. Ez alapján az Apple is felelős MINDENÉRT, amit a telefonjaival csinálnak. Minden autóba rejtett pokolgépért, minden illegális telefonbeszélgetésért, minden bűncselekményért, amit Iphone-nal követnek el" - írta. (Via The Guardian)