Még hogy Makovecznek nincs temploma Budapesten?

"Azt már kevesebben tudják Makovecz Imréről, hogy egészen máig éppen szülővárosában, ott, ahol, élt, alkotott és meghalt, nem áll egyetlen, általa megálmodott középület sem.

Az idézet a Hír TV január 1-műsorában hangzott el, és a legfontosabb érv volt amellett, hogy miért kellene megépíteni a Kossuth díjas építész utolsó, legfontosabbnak nevezett tervét. A templomról szóló szerdai cikkünkben szó volt arról, hogy a helyére más épült, nincs rá pénz (több tízmilliárdba kerülne), és eddig még nem támogatta sem az egyház, sem a kormány.

Az olvasók jelezték, hogy az alapállítás sem igaz: Makovecznek nagyon is áll, és nem hogy középülete, de kifejezetten temploma Budapesten.

És nem egy, hanem kettő. Igaz, még nincsenek kész. Az egyik Pesterzsébeten épül, és tavaly nyáron majdnem leégett. A terv 2011-ben készült, a templomot 2018-ban kezdték építeni. Az építész szellemi hagyatékát gondozó Makovecz Alapítvány honlapja azonban nem tekinti teljes értékű Makovecz-műnek, mert az - akkor már súlyos beteg - építész eltért a "tervezési programtól", így a terveket tanítványa, Dósa-Papp Tamás fejezte be, "aki nagy alázattal olyan terveket készített, amely méltó a Mesteréhez" A templom megépítését a kormány 640 millió forinttal támogatta.

A pesterzsébeti mellett van egy másik, szintén épülőben lévő Makovecz-templom, ahol viszont a szerzőség is egyértelmű. A rákoskerti Mennybemenetel templom, melynek 2009-ben volt az alapkőletétele, de az építkezés csak tíz évvel később kezdődött meg. A bokrétaavató ünnepséget most júniusban tartották, és jelen volt az építész özvegye is. A kormány a projektre 920 millió forintot különített el.

Mennybemenetel templom, Rákoskert Fotó: rakosmente.hu

A Makovecz-életmű gondozását, a meglévő épületek karbantartását a kormány amúgy közel 12.5 milliárddal támogatja. Megkérdeztem Makovecz Pált, az építész fiát, aki az alapítvány elnöke is, hogy mit gondol minderről. A következőket válaszolta: