Szikora Róbert: Számomra Orbán Viktor a világ egyik legnagyobb élő politikusa

Szikora Róbert interjút adott a Mandinernek, az első kérdések és válaszok pedig pontosan arról az egyetlen dologról szólnak, ami egy 66 éves magyar zenész Mandinernek adott interjújának apropóját adhatja: hogy az interjúalany mennyire szereti Orbán Viktor miniszterelnököt.

„Római katolikus, vallásos ember vagyok. Magyar és hazaszerető. Meggyőződésem, a jó Isten keze van abban, hogy egy olyan korban élhetek, amikor egy keresztény, katolikus országnak egy ilyen ember a vezetője, mint a miniszterelnök.

Számomra Orbán Viktor a világ egyik legnagyobb élő politikusa, és hiába savazzák és próbálják lejáratni, nem lehet kiütni.

Sakkos példát hozva, Orbán Viktor hat lépéssel előrébb jár, mint a hazai liberálisok és baloldaliak, ráadásul velük ellentétben, van víziója. Ha ő nincs, ma itt lennének a migránsok. Nem kellenek a migránsok, van nekünk elég gondunk a baloldallal is” - szögezte le a művész, aki pályája csúcsán olyan sorokat vetett papírra, mint a feledhetetlen

Szikora szerint sokan figyelmeztették, „ne álljon bele a politikába, mert azzal felezi a közönségét”, de ő már csak ilyen ember: még 2021-ben, Magyarországon sem fél kimondani, hogy kedveli és támogatja a 11. éve kétharmados parlamenti többséggel kormányzó, minden hatóságot uraló és minden pénzt felügyelő Fideszt.

A zenész szerint családi háttere is efelé az értékrend felé lökte, egyik nagyapja megjárta a gulágot, a másikat osztrák származása miatt vegzálták a kommunisták, apja cserkész volt, aki „még idős korában, a kommunista rendszerben is rövid nadrágban járt”. A családi otthon falán függött a Nagy Magyarország térkép, és a kis Szikora Róbertnek sokat meséltek Trianonról és a magyar királyokról is.

Szikora azt mondta, a siker valóban eltorzíthatja az ember személyiségét, de ő megfogadva nagyapja tanácsát, nem lett nagyképű, és ugyan sokszor lubickolt a sikerben,

„de sosem felejtettem el a koncert előtt vagy után hálát adni mindezért az Istennek”.

Szikora egyébként a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus arca is, musicalt ír Szent Erzsébetről, szentképeket gyűjt és vallásos tematikájú, apácák által készített zárdamunkákat vásárol. Van egy olyan tájképe is, ami apácák levágott hajából készült. Most karácsonykor pedig hat fát állított a család, mindegyiken különböző korokból való díszekkel.