A barátnőjével együtt lopta a falu pénzét egy siklósnagyfalui képviselő

A Baranya megyei rendőrök hétfőn reggel fogták el azt a férfit és társát, aki a gyanú szerint 2020 utolsó negyedévében önkormányzati pénzeket sikkasztottak el.

A 49 éves siklósnagyfalui férfi az önkormányzat képviselő-testületének tagjaként a párjával – egy 32 éves helyi nővel, aki szintén az önkormányzatnál dolgozik – közel 15 millió forinttal károsította meg a helyi önkormányzatot, illetve annak egy szövetkezetét. A pár a pénzzel sajátjaként rendelkezett, mindent elköltöttek.



A nyomozók a lakásukon, valamint az önkormányzat épületében is kutatást tartottak, amely során zömében iratokat, járműveket, ékszereket és ingatlanokat foglaltak le. Azt is vizsgálják, hogy esetleg régebb óta lopták-e a falu pénzét, mert úgy a kárérték a jelenleginek akár a sokszorosa is lehet.



A rendőrök a férfit és a nőt előállították a rendőr-főkapitányságra, majd kihallgatták őket gyanúsítottként. Mindketten beismerték tettüket. A férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. Ellenük sikkasztás elkövetése miatt nyomoz a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság.

A faluban egyébként vannak hagyományai a sikaksztásnak: a legutóbbi választáson 82 százalékkal választották újra polgármesternek Kosztics Józsefet, akit korábban már lopásért és okirat-hamisításért, majd költségvetési csalásért és sikkasztásért is elítéltek. (police.hu)