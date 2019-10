Kétszer is börtönbüntetésre ítélték, mégis 82 százalékkal választották újra Siklósnagyfalu polgármesterét

Kosztics József ha tud, indul Siklósnagyfalu polgármesteri székért. És nyer is, a tisztségtől legfeljebb jogerős börtönbüntetés tudja távol tartani. Ahogy történt ez 2006-ban, amikor azért kellett lemondania a falu vezetéséről, mert korábban nem vonult be a rá kirótt 14 hónapos büntetést letölteni, amit lopásért és okirat-hamisításért kapott. Letöltötte, 2010-ben már újra indult és nyert is, 2014-ben is újraválasztották és most vasárnap is.

Csakhogy októberben ismét letöltendő börtönbüntetésre ítélték Koszticsot, három társával együtt költségvetési csalásban és sikkasztásban találtak bűnösnek. Még 2011-ben, a börtönbüntetését letöltött, de már újra frissen megválasztott polgármesterként újíttatta fel a település iskoláját, amire másodszor is 17 millió forintos minisztériumi támogatást kért. Ennek egy részéből viszont az önkormányzat épületére csináltatott új tetőt, egy másik részét pedig elsikkasztotta.

A bíróság ezért ítélte börtönre, de csak elsőfokon. Így Kosztics elindulhatott. Azt RTL-nek korábban azt mondta, szerinte a falu bízik benne.

82 százalékkal nyert vasárnap. Addig nem kell lemondania, amíg jogerőssé nem válik a döntés.

Alsószentmárton - hűtlen kezelés

Nyert Alsószentmártonban Budai László is, ha nem is túl nagy, csak 34 százalékos támogatottsággal. Őt hűtlen kezelés miatt idén júniusban első fokon felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a bíróság. A Budai által vezetett önkormányzat a polgármester feleségét bízta meg az önkormányzati hivatal takarításával, és a napi 2 órás munkáért főállású bért fizettek neki – számolt be róla az RTL Híradó. A szerződést 2014-ban a frissen megválasztott polgármester alpolgármestere kötötte meg, ezért a bíróság mindkettejüket elítélte. A nő 2014 és 2016 között havi nettó 130 ezer forintot keresett így, összesen közel 2,5 milliót fizettek ki neki, ezt a két tisztségviselőnek az ítélet szerint a saját vagyonából kell visszafizetnie. A polgármester 8 hónap börtönt, az alpolgármester 800 ezer forint pénzbüntetést kapott, 1 évre felfüggesztve. A település vezetője tagadta, hogy bűncselekményt történt volna, fellebbezett, így az ítélet nem jogerős. A férfi egy másik ügyben is ítéletre vár: Budai a vád szerint csoportosan garázdálkodott, amikor 2 éve a társaival egy másik település, Drávapiski polgármesterét úgy megverte egy üzleti vita miatt, hogy Mali Zoltánt mentőhelikopter vitte kórházba.

Újszentiván, Tiszasziget - voksturizmus

Újraindult és polgármester is lett Újszentivánon Putnik Lázár és Tiszaszigeten a Fidesz-KDNP színeiben Ferenczi Ferenc. Róluk most augusztusban írta meg az Átlátszó, hogy voksturizmus miatt jogerősen elítélte őket a bíróság. A céljuk az volt, hogy mivel a két település lakosságszáma 2000 fő alatt volt, önkormányzati társulásban kellett működniük. Hogy ez alól kikerüljenek, a fiktív betelepítéssel hizlalták fel a falvak népességét. A súlyosabb büntetést: másfél év börtönt, 1 évre felfüggesztve a szerb állampolgárok papíron betelepítéséért a végrehajtók kapták. Az értelmi szerzők, a polgármesterek megúszták pénzbírsággal.



Gyömrő - számlagyár

Nyert Gyömrőn Gyenes Levente is. 14 éve volt polgármester, amikor 2016 augusztusban elítélték egy számlagyáras ügy vádlottjaként. Gyenes akkor lemondott ugyan, de rögtön bejelentette, hogy újraindult a megüresedett székért, mert szerinte a gazdasági ügyei nincsenek összefüggésben a polgármesteri munkájával, és a szavazók az ítélet ismeretében eldönthetik, hogy megbízzák-e újra a város irányításával.

2016 augusztusban nagy fölénnyel, a szavazatok 80 százalékával újraválasztották az elítélt polgármestert.

A Pest megyei kormányhivatal viszont jelezte, hogy ez szerintük nincs így rendben. Nem a megbocsátó helyi demokráciával volt gondjuk, hanem azzal, hogy Gyenes szerintük addig méltatlan a posztra, amíg a büntetőjogi jogkövetkezményeket viseli, márpedig az 2018 áprilisig tart, a választás viszont 2016 nyarán volt. (Az önkormányzati törvény szerint aki ellen jogerős, büntetőügyben született ítélet van életben, nem választható településvezetőnek.) Gyenes ezt nem fogadta el. Szerinte a méltatlanság az előző mandátuma visszaadásával megszűnt. A jogerős ítéletet még az előző polgármesteri megbízatása idején hozták, az új választással tiszta lapot nyitott. Annyira nem volt légből kapott ez a verzió sem, hogy még a Belügyminisztérium is osztotta ezt az álláspontot.

Hosszú huzavona és az időközi polgármesterválasztás után 5 hónappal mondta ki jogerősen a közigazgatási bíróság, hogy Gyenes méltatlan a posztjára, mert a rá kiszabott büntetés még érvényben volt az újraválasztása idején.

Az újabb időközi választáson Gyenes nem tudott elindulni, de most már igen, és 67 százalékos többséggel újra Gyömrő polgármestere lett.

Tyudok - zaklatás

Maradt polgármester Tyukodon Czibere József is. Őt az önkormányzatnál dolgozó anyakönyvvezető, Németh Pálma 2017-ben jelentette fel, mert állítása szerint a polgármester többször is zaklatta. A rendőrség előbb lezárta az ügyet, mert szerintük nem történt bűncselekmény, de Németh Pálma panaszt nyújtott be a nyomozás lezárása miatt. Ennek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség helyt is adott, és elrendelte a nyomozás folytatását. A polgármestert a Blikk szerint 2018-ban rabosították is. A 168 Óra szerint a főügyészség 2018 áprilisi határozata azt is kimondta, hogy a nyomozás adatai szerint Czibere szeméremsértés vétségét és könnyű testi sértés vétségét megvalósította. A 168 óra szerint Cziberét a Fehérgyarmati Rendőrkapitányságon gyanúsítottként hallgatták ki. A nyomozás még nem zárult le, Czibere bűnössége vagy ártatlansága sem bizonyosodott be. Czibere fideszesként nyert 2014-ben, de a párt mostanra ejtette, és indított egy másik jelöltet. Czibere függetlenként azért elindult, és nyert is. 42,65 százalékkal.

Tiszabő - csalássorozat

Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte Tiszabő polgármesterét a „szocpolos” csalássorozat ügyében 2017-ben, nem jogerősen a Debreceni Törvényszék. Bruna László most úgy nyert, hogy nem is indult vele szemben senki. Részletek itt.

Tállya - minősített vesztegetés, hivatali visszaélés, hatóság félrevezetése

Szintén egyedüli jelölt volt, így száz százalékos támogatottsággal nyert Tállyán Osika József. Őt a Központi Nyomozó Főügyészség minősített vesztegetéssel, hivatali visszaélés bűntettével és hatóság félrevezetésével vádolta meg tavaly ősszel. Az RTL Klub számolt be arról, hogy a nyomozóhatóság szerint csak akkor akarta engedélyezni egy külföldi vállalkozó borüzem építését, ha a munkákkal a nevelt fia cégét bízzák meg. Amikor mással fogtak neki az építkezésnek, a polgármester leállította a munkát és elzavarta a munkásokat. A rendőrségnek később azt mondta, hogy őt támadták meg a munkások. A nyomozóhatóság 5 év letöltendő börtönt és egy millió forint pénzbüntetést kért a polgármesterre. Jogerős döntés még nincs.