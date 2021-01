Putyin ellen tüntetett volna a budapesti orosz nagykövetség előtt, de a rendőrség még az egyfős tüntetést sem engedélyezte

Reggel 4 hírlevél Amit 2021-ben tudni kell, minden reggel.

Szombaton, amikor Oroszország-szerte több tízezren vonultak utcára, hogy kiálljanak a letartóztatott Alekszej Navalnij mellett, illetve tüntessenek Vlagyimir Putyin rendszere mellett, Európa sok városában tartottak kisebb tüntetéseket a helyi orosz közösségek tagjai.

Mivel szerveződtek hasonló szimpátiatüntetések például Prágában, Barcelonában vagy Párizsban is, egy Budapesten tanuló orosz egyetemista, Daria Serova elkezdett utánanézni, hogy a magyar fővárosban szerveződik-e bármiféle tüntetés. Az orosz közösségeket összefogó csoportokban azonban nem látta ennek nyomát, ám mivel neki több barátja is mondta, hogy szeretnének kiállni Navalnij mellett, úgy döntött, hogy megszervezi ő maga az orosz nagykövetség Andrássy úti épülete elé.

Mint a 444-nek elmondta, a tüntetést be is jelentette a rendőrségre, ám másnap felhívták, hogy a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások miatt nem lehet tüntetéseket szervezni. Visszakérdezett, hogy mi van akkor, ha csak spontán odamennek páran az épület elé, hogy így fejezzék ki szolidaritásukat, mire a rendőrség közölte, hogy ezt sem lehet most megtenni a járvány miatt.

Ennek ellenére szombaton odamentek a követség elé pár transzparenssel, összesen nyolcan. Itt már két rendőr várta őket, majd hamarosan további rendőrök érkeztek, és felszólították őket a távozásra. Serova megkérdezte, hogy egyedül ott maradhat-e az épület előtt, hogy akkor legalább ő tüntessen, de közölték vele, hogy nem, és intézkedni fognak, ha ott marad.

Ekkor a nyolc tüntető átsétált a pár száz méterre lévő orosz kulturális központ épülete elé, majd továbbindultak a Hősök terére, és ekkor egy rendőrautó követte őket. Majd a nap végén még elmentek a Parlament elé, de ott is hamar megjelentek a rendőrök, ekkor pedig inkább hazamentek. Serova utólag tudta meg, hogy szombaton volt egy másik, hasonlóan apró tüntetés az orosz követség előtt, még délben, amin szintén csak pár ember vett részt, de mivel a szervezői azt nem próbálták meg előre bejelenteni, ott nem is várták rendőrök a résztvevőket. Igaz, ahogyan kollégánk fotóján is látszik, délután már ott is megjelentek a rendőrök.

Serova különösnek nevezte, hogy egy Budapest méretű városban nem volt semmiféle nagyobb szimpátiatüntetés, hiszen itt több orosz él, mint más olyan európai városokban, ahol voltak végül megmozdulások szombaton.