Florida bejelentkezett a tokiói olimpiáért

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Jimmy Patronis, Florida pénzügyminisztere (CFO-ja) hétfőn bejelentkezett a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnál azzal, hogy az állama szívesen megrendezné az idénre halasztott nyári olimpiát, amennyiben a hivatalos rendező, Tokió végül kiszállna.

"Bátorítom önöket, hogy fontolják meg a 2021-es Olimpia áthelyezését Tokióból az Egyesült Államokba, azon belül is Floridába".

Patronis levelében azzal érvelt, hogy Floridában remekül halad az oltási program, az üzletek nyitva vannak, és a járvány alatt több sportrendezvényt is megtartottak. Tavaly valóban itt bonyolították az NBA rájátszását.

Azt viszont nem hangsúlyozta túl, hogy Florida még amerikai viszonylatban is súlyosan megszenvedte a járványt. Az államban 25 ezer halálos áldozata volt a betegségnek - ötször annyi, mint az ötször népesebb Japánban, vagyis népességarányosan 25-ször annyi.

"Akármilyen óvintézkedésre lenne szükség, találjuk ki és oldjuk meg" - írta levelében Patronis.

A tokiói olimpia rendezői a múlt pénteken amúgy azt állították, hogy a játékok rendben megkezdődhetnek július 23-án. A miniszterelnök, Szuga Josihide is arról beszélt, hogy "elszánt vagyok a biztonságos tokiói olimpia megvalósításában, bizonyítandó, hogy az emberiség képes legyőzni a vírust". Sajtóinformációk szerint a háttérben azonban nagy a bizonytalanság, különös tekintettel arra, hogy bár Japán a járvány első és második hullámát egész jól átvészelte, a harmadik hullám már ott is beütött, és jelenleg a korábbinál gyorsabban terjedő vírusvariánsok felbukkanása miatt külön is aggódnak. (AFP via Yahoo News)