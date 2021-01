Most vasárnap újra utcára hívják Navalnij híveit Oroszországban

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

A múlt szombati összoroszországi tömegdemonstrációk után most vasárnap újra utcára vonulhatnak a letartóztatott ellenzéki vezető, Alekszej Navalnij hívei. Navalnij egyik ügyvédje, Leonyid Volkov hétfőn a twitteren hirdette meg a következő országos demonstrációt.

A múlt szombaton országszerte tízezrek vonultak utcára, dacolva a hatósági tiltással és az erőszakszervezetek brutális fellépésével. A szombati tiltakozásokon ezreket vettek őrizetbe, és rendkívüli brutalitással léptek fel a tiltakozókkal szemben. A rendőri erőszak emblematikus jelenetét Szentpéterváron rögzítették, ahol egy rendőr különösebb látható ok nélkül lendületből úgy hasba rúgott egy 54 éves asszonyt, hogy azt súlyos állapotban szállították kórházba.

Az időközben Margarita Judinaként azonosított nő azóta interjút adott a 47News című helyi hírlapnak. Ebben arról beszélt, hogy az elszegényedés, az egészségügyi ellátórendszer összeomlása és a tévéből sugárzott agymosás miatt ment tüntetni, ahol aztán külön is fellépett a tiltakozók őrizetbe vétele ellen. Amikor hasba rúgták, akkor is pont egy tüntetőt elvezető rendőrcsapatot kívánt szóban felelősségre vonni.

Judina elmondása szerint másnap az intenzív osztályon felkereste a helyi rendőrség egy ezredese, hogy elnézést kérjen. Meggyőzte arról, hogy megbocsásson az őt bántalmazó rendőrnek, akit amúgy a kapitányság egyik legjobbjaként jellemzett. Judina most azt mondta, hogy már bánja, hogy megbocsátott neki. "Azt hiszem, azt kellett volna mondanom, hogy majd ha minden politikai foglyot, köztük Navalnijt is elengedik, akkor megbocsátok". (Via Medzua 1, 2)