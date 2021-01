Bezuhant a korábban teljesen elszállt árfolyam, miután a reddites kisbefektetők körében népszerű alkalmazás nem engedte vásárolni a GameStop részvényeit

Rendkívüli hírlevél Amit 2021-ben azonnal tudni kell.

Ahogy azt sejteni lehetett, borzasztó gyorsan történnek az események az amerikai tőzsdéket teljesen felforgató történetben: csütörtökön részletesen is írtunk arról, hogy a reddites fórumban szerveződő kisbefektetők tömegei hogyan vitték fel olyan vállalatok részvényeinek az árfolyamait az egekbe, melyek esésére játszottak a több milliárd dollárt kezelő hedgefundok, és hogy az alulról szerveződő kisbefektetői kampány következtében hogyan veszítettek pár nap alatt több milliárd dollárt a Wall Street ismert szereplői.

Azóta viszont jelentős változást hozott, hogy csütörtökre korlátozta szolgáltatásait az amatőr/kisbefektetők körében az egyik legnépszerűbb kereskedési eszköznek számító RobinHood applikáció: az alkalmazásban hirtelen nem lehetett többé vásárolni (csak eladni) az elmúlt napok legnépszerűbb részvényeiből, azaz a GameStop, a mozilánc AMC, a BlackBerry vagy a Nokia papírjaiból sem.

Más kereskedő platformok is korlátozták már korábban a GameStop vásárlását, de azok inkább a hivatalos brókerek körében használt, profibb szolgáltatók voltak. A RobinHood viszont kifejezetten a reddites körökben volt népszerű, hiszen épp azt ígérte, hogy elérhetővé teszi a tőzsdét azok számára is, akik eddig nem fértek hozzá, ráadásul jutalék levonása nélkül lehetett rajta kereskedni.

A RobinHood döntése pedig érdemben hatott a részvényárakra: a nyolc korlátozott részvény közül hét azonnal esni kezdett, és ugyan a GameStop a csütörtöki nyitásnál még egy darabig emelkedett, de aztán a cég árfolyama is nagyot zuhant, az esti zárásig 44 százalékot.

A legtöbbeket foglalkoztató kérdés, hogy miért döntött úgy a RobinHood, hogy többé nem lehet náluk vásárolni, csak eladni a hirtelen nagyon népszerűvé vált papírokból. Mint tegnap részletesen is írtuk, a reddites felvásárlásokat ugyan döbbenten nézték a gazdasági elemzők, és a tőzsdefelügyelet, illetve a Fehér Ház is jelezte, hogy vizsgálják a történéseket, de az egyáltalán nem egyértelmű, hogy bármiféle bűncselekmény történt volna.

Fotó: Hakan Nural/Anadolu Agency via AFP

Nem meglepő, hogy hatalmas a felháborodás a RobinHood-dal szemben, nemcsak a reddites fórumokban, de például már egy váratlan politikai egyetértésében formájában is: a RobinHood lépését ugyanis előbb elítélte a Demokrata Párt balszárnyához tartozó Alexandria Ocasio-Cortez, majd a Twitter-posztját megosztotta a republikánusok jobbszárnyához tartozó Ted Cruz is, azzal, hogy teljesen egyetért AOC szavaival. (Egy új koalíció mégsem fog kinőni a dologból, mert a következő posztjában AOC közölte, hogy ő nagyon szívesen együttműködik a republikánusokkal olyan témákban, melyekben egyet tudnak érteni, kivéve olyanokkal, akik megpróbálták őt megöletni három héttel ezelőtt a Capitolium ostromának idején.)

A történet még egész biztosan nem ért véget, ugyanis a RobinHood a tervek szerint pénteken korlátozott körülmények között ugyan, de ismét lehetővé teszi majd a GameStop és a többi hasonló részvény kereskedését. A Financial Times információi szerint az alkalmazás mögött álló vállalatot a napokban több száz millió dollárral tőkésítették fel nagybankok, és a RobinHood közleményében épp arról írt csütörtökön, hogy azért döntöttek egyes papírok kereskedésének felfüggesztése mellett, mert a tőzsdefelügyeletnek világos szabályai vannak arról, hogy a brókercégeknek milyen pénzügyi állapotban kell lenniük, és az elmúlt időszak piaci mozgásai miatt ezzel adódtak gondjaik. Mint a Financial Times írja, a 2008 után bevezetett szabályozás értelmében a kereskedőcégeknek is kell legyen jelentős fedezetük az elszámolóházakban, és a RobinHood-on keresztül zajló hatalmas kereskedés nagy pénzügyi nyomást helyezhetett a vállalatra.

A bejelentésre, hogy hamarosan visszatér a RobinHood a népszerű papírok piacára, a GameStop részvényei ismét emelkedni kezdtek az éjszakai kereskedés során, és a csütörtöki 44 százalékos esés után 60 százalékkal erősödtek.

A visszaesés után a Redditen egymást érték az elméletek arról, hogy milyen összefonódások lehetnek a RobinHood és a hedgefund-kezelők között. Egy fórumozó már be is perelte e a RobinHood-ot, és a keresetéhez vélhetően még sokan fognak csatlakozni. Az egyik legelterjedtebb felvetés szerint a Citadel Securities brókervállalat állhatott a RobinHood leállása mögött, ugyanis a vállalat tulajdonosa, Ken Griffin közismerten nagytételben használja kereskedésre az alkalmazást, jelentős bevételeket hozva a RobinHoodnak.

A felvetés annyira elterjedté vált, hogy a Citadel végül közleményben volt kénytelen reagálni: közölték, hogy nem utasítottak egyetlen kereskedőcéget sem arra, hogy felfüggesszék, leállítsák vagy korlátozzák a kereskedési lehetőségüket. A Griffith által birtokolt Citadel hedgefund-kezelő a hét elején az egyike volt annak a két alapkezelőnek, amelyik jelentős, közel 3 milliárd dolláros segítséggel mentette ki az elbukott shortolások miatt rengeteget vesztő Melvin Capitalt. Griffin közleményben közölte, hogy a Citadelnek semmi köze nem volt ahhoz, hogy bárki bárki számára korlátozta a vásárlási lehetőséget a tőzsdéken.

Ugyan az elmúlt napok-hetek árfolyam-felhajtási lázának volt olyan egy erőteljes narratívája, mely szerint itt a kisbefektetők vágnak vissza a shortolással eddig rengeteg pénzt kereső hedgefundoknak, és az valóban igaz is, hogy pár hedgefund-kezelő dollármilliárdokat vesztett pár nap alatt, de gazdasági elemzők igyekeztek végig hangsúlyozni, hogy a történet vége könnyen az lehet, hogy a korán beszálló és időben kiugró redditesek sok pénzt keresnek, de a felvásárlásokba és opciók lekötésébe beszálló kisbefektetői tömeg egy jelentős része viszont elveszítheti majd a betett pénzét.

(Ha valaki csak most ismerkedik az egész történettel, részletesebb bevezetőnek a tegnapi cikkünket ajánlom)