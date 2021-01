Az Ikea megvett egy erdőt, hogy megvédje annak ökoszisztémáját

Rendkívüli hírlevél Amit 2021-ben azonnal tudni kell.

Egy közel 4500 hektáros erdőt vásárolt meg az Ingka csoport, vagyis az Ikea befektetési csoportja az Egyesült Államokban, Georgia állam délkeleti részén. Terveik szerint így védenék meg az erdő ökoszisztémáját és akadályoznák meg a terület beépítését.

A svéd bútorgyártó legtöbb üzletét birtokló csoport még január közepén tett szert az Altamaha folyómeder közelében található erdőre. Nyilatkozatuk szerint hisznek a felelős erdőgazdálkodásban, és úgy látják, ők is felelősséggel tartoznak a bolygóval szemben, hogy több erdőt és növényt telepítsenek, mint amennyit felhasználnak.

2014 óta az Ingka befektetési csoport már közel 250 ezer hektárnyi erdős területet vásárolt fel az Egyesült Államokban, Észtországban, Lettországban, Litvániában és Romániában. A cég ezen felül elültetett közel hétmillió palántát is, hogy az Ikea ezzel is megmutassa elkötelezettségét a klímaváltozás elleni harcban. Céljaik közt szerepel az is, hogy 2030-ig csökkentsék az üvegházhatású gázok kibocsátását. Az egyszer használats műanyagokat már száműzték.

(CNN)