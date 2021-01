Három hónapja nem volt olyan kevés áldozata a járványnak, mint ezen a héten

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Az előző héten a statisztikákat összegezve azt írhattuk, hogy minden járványügyi adat javult Magyarországon. Ez most már nincs így, több új fertőzöttet regisztráltak az elmúlt hét napban, mint az előtte lévőn. Nem sokkal, 266-tal, de megtört a csökkenő trend.

Érdemes erre figyelni, mert ha több országhoz hasonlóan - ahol a brit mutáció indított be újabb hullámot - nálunk is erősödni kezdene a járvány, az itt lenne észrevehető először. Az nem kedvező, hogy ötödik napja magasabb az aznapi adat az egy héttel azelőttivel összehasonlítva. (A héten belüli hullámzás annak köszönhető, hogy hétvégenként kevesebb tesztet végeznek, ezek eredménye 2-3 napon belül érkezik meg, és kerül be a jelentésbe.)

Ugyanakkor az emelkedés nem jelentős. És akár abból is adódhat, hogy az előző héthez képest majdnem 8 000-rel több tesztet végeztek.

A többi járványadat továbbra is javul.

556-an haltak meg egy hét alatt, ez továbbra is magas szám, de az elmúlt három hónapban ez a legalacsonyabb adat. (Így is naponta majdnem 80 újabb áldozatot jelentenek.)

Ha nem is olyan ütemben, mint eddig, de azért jelentősen csökkent a kórházban kezelt koronavírusok betegek száma is.

Heti átlagban a lélegeztetőn lévők száma is csökkent az előző héthez képest, de az elmúlt öt nap számai itt már stagnálást, illetve emelkedést mutatnak.

Az összes teszten belül a pozitívak aránya 8 százalék, ami jó mutató.

A grafikonban a legürdülő menüben lehet kiválasztani a különböző adatsorokat. Megjelent benne a beoltottak száma is. A héten 76 748 embert oltottak be, ez messze a legmagasabb szám eddig. Sőt, annyira magas, hogy amit korábban Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője mondott vélhetően nyelvbotlásból, miszerint „az oltások nagyon jól haladnak, mondhatni túl jól is haladnak”, a hivatalos számok alapján valósággá vált.

A hivatalos ma reggeli jelentés szerint szombaton már 222 005 embert oltottak be, miközben az eddig beérkezett oltóanyag szintén hivatalos tájékoztatást szerint ennél jóval kevesebb, mindössze 201 ezer ember oltását teszi lehetővé. Valószínűleg hozzányúltak az eddig a második körre rendre félretett tartalékhoz, de az operatív törzs - hiába kérdeztük - nem siet tisztázni a saját számai közötti ellentmondást. (Elvileg az orosz és a kínai vakcinával - bár megkapták az engedélyt - még nem lehet oltani, mert a szer klinikai vizsgálatai még hátravannak.)

Mára várnak 18 ezer adag - uniós engedéllyel is rendelkező - Moderna vakcinát, ebből is két adag kell a nagyfokú immunitáshoz. Ezzel és a jövő hét elején érkező újabb Pfizer-BioNTech vakcinákkal már az otthonukban lévő legidősebbeket kezdik el oltani. (Most hétvégén be szeretnék fejezni az idősotthonokban az oltást.)

A második oltást eddig 56 825-an kapták meg.