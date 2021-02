Dante leszármazottja szeretné megváltoztatni a költő ellen 700 éve hozott korrupciós ítéleteket

444 Hírlevelek Hírleveleink házhoz visznek mindent, amit tudni kell.

Dante Alighieri egyik leszármazottja, az asztrofizikus Sperello di Serego Alighieri és Alessandro Traversi jogászprofesszor szeretnék megváltoztatni az Isteni színjáték alkotója ellen 1302-ben hozott ítéleteket, melyek hivatali korrupcióban találták bűnösnek a világirodalom egyik leghíresebb alkotóját.

1301-ben Firenze Charles de Valois közbenjárására a fekete guelfek kezére került, akik ezután kíméletlen elszámolást indítottak a fehér guelfek pártjába tartozók ellen (korábban a pápa guelfeknek nevezett hívei álltak szemben a császárhoz hű ghibellinekkel). Dante a mérsékeltebb fehérek közé tartozott, és hivatalt is vállalt, amit a feketék nem bocsátottak meg neki: korrupcióért 5000 forint bírságra, vagyonelkobzásra és két év száműzetésre ítélték, majd, mivel Dante nem jelent meg a törvényszék előtt, az ítéletet máglyahalálra változtatták, emiatt Danténak el kellett menekülnie szülővárosából.

Dante száműzetésben (ismeretlen festő alkotása)

Az olasz jog időkorlát nélkül ad lehetőséget a korábbi ítéletek megváltoztatására irányuló kérvények beadására, ha az adott ügyben új bizonyíték kerül elő. Sperello di Serego Alighieri az olasz médiának nyilatkozva arról beszélt, sérelmezi, hogy az őse ellen hozott, és az ahhoz hasonlóan politikailag motivált ítéletek többségét a mai napig nem vonták vissza, holott nyilvánvaló, hogy a bíróságot sem ebben az esetben, sem például a Galileo Galilei elleni eljárásban nem az igazság keresése mozgatta. Ezért is élnek a lehetőséggel, és kérvényezik az ítélet felülvizsgálatát.

Májusban konferenciát is rendeznek az ügyről, a felszólalók között vannak történészek, nyelvészek és jogászok is, valamint meghívták Cante de Gabrielli da Gubbio, a Dantét elítélő firenzei hivatalnok egyik leszármazottját is.

Az olasz sajtóban persze megjelentek olyan cikkek, melyek szerint erre az egészre semmi szükség, mindenki nagyra tartja Dantét, senki nem gondolja jogosaknak a politikai ellenfelei által felhozott vádakat a 700 éves ítéletek formális megváltoztatása nélkül is. (Guardian)