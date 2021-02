Müller Cecília: a héten még 85 ezer Pfizer vakcinát várnak

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Át kell ütemezni az oltási tervet, amiért a Moderna cég kevesebb vakcinát küldött, mondta Müller Cecília tisztifőorvos az Operatív Törzs hétfői sajtótájékoztatóján.

Müller elmondta, hogy az első oltakozási kör, az egészségügyi dolgozók vakcinálása gyakorlatilag befejeződött, néhány vannak csak, akik még nem tudtak az oltásban részt venni, de a kampányszerű oltás a végére ért.

72 ezer dolgozott és gondozót oltottak be az elmúlt 4 napban a szociális intézményekben, de még nem jutottak el minden otthonba, mert van, ahol aktívan koronavírusban szenvedők vannak és őket nem lehet még beoltani. A harmadik kör beoltását erre a hétre tervezi az Operatív Törzs, a háziorvosok kaptak erről tájékoztatást, de a vakcinaszállítmányok érkezésétől függ, hogy mikor tudják az oltásokat teljesíteni. A háziorvosok saját praxisukban olthatják a 89 év felettieket, ezt akár a rendelőjükben is megtehetik, ahol 10 adag oltóanyag áll rendelkezésükre, de oltóhelyre is mehetnek azok, akik vakcinát szeretnének.

Müller Cecília azt mondta, hogy át kell dolgozni az eheti oltási tervet, ugyanis 18 ezer Moderna vakcina helyett kevesebb, mint 11 ezer érkezett. Jelenleg is zajlik az átütemezés, de mindenképp elkezdődik a harmadik kör oltása.