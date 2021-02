Vuhani koronavírus-áldozatok rokonai szerint figyeltetik őket a kínai hatóságok

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

A koronavírus több halálos áldozatának családtagjai is arról számoltak be az ausztrál ABC-nek, hogy a kínai hatóságok figyelik őket, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy ne beszéljenek az Egészségügyi Világszervezet (WHO) illetékeseivel, vagy külföldi újságírókkal. Az 51 éves Csang Haj 77 éves apját vesztette el tavaly a járványban, az idős férfi egy csonttörés miatt került kórházba, ahol elkapta a vírust, és egy hét alatt bele is halt.

Fia szerint azonban a kínai hatóságok a mai napig nem adtak az áldozatok rokonainak sem megfelelő tájékoztatást a vírus eredetéről, vagy hogy hogyan tört ki a járvány. Csang Haj éppen ezért nagyon szeretett volna beszélni a WHO Kínába küldött szakembereivel is, a helyi hatóságok azonban mindent megtesznek, hogy ezt megakadályozzák. A kínai média eleve tagadta, hogy a WHO szakemberei bármit is vizsgálnának vagy bármi után nyomoznának az országban, a beszámolók szerint ők csak információt gyűjtenek Vuhanban a járvány kezdetéről, miközben kórházakat látogatnak, és túlélőkkel beszélnek.

Csang Haj szerint azonban a kínai állam hülyére veszi a WHO szakértőit, csak olyan emberekkel engedi beszélni őket, akiknek már betanították, mit kell mondaniuk. A férfi több mint 100 emberrel vette fel a kapcsolatot, akik mindannyian a koronavírus áldozatainak rokonai, és mindannyian a kínai államot okolják azért, hogy a járvány ilyen nagyra nőtt. Csang Haj csoportba szervezte az érintetteket a WeChat nevű kínai közösségioldalon, a csoportot azonban január 17-én törölték, és több tagot ideiglenesen le is tiltottak a platformról. Az ABC újságíróinak több érintett is azt mondta, rendőrök figyelmeztették őket, hogy hallgassanak, de folyamatosan figyelik is otthonaikat, munkahelyeiket a hatóságok. Volt, akit a helyi rendőrőrsre vittek, és ott azt mondták neki, semmiképp ne beszéljen külföldi újságírókkal mert akkor „Kína-ellenes erők” használnák ki a beszámolóját.

Vuhanban egyébként hivatalosan tavaly április óta nem volt halálos áldozata a koronavírusnak. (ABC)