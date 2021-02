Koronavírus: enyhén romló fertőzésszámok, megtorpant a halálozás csökkenése

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Csütörtökhöz hasonlóan pénteken is közel 15 ezer embert oltottak be koronavírus elleni vakcinával, derül ki az operatív törzs szombat reggeli adataiból. Több mint százezren kapták meg eddig összesen a második dózist. A 80 év feletti regisztráltak oltása szombaton és vasárnap is folytatódik. Megérkezett az AstraZeneca első szállítmánya is, ez 20400 ember oltására elég, de egyelőre nem használják fel, csak a 60 év alattiakat oltják majd vele.



A járvány áldozatainak száma harmadik napja van 90 felett. Az utóbbi napok a halálozási tendencia enyhe emelkedését mutatják a hosszú ideig tartó, egyértelmű csökkenés után.

Az utóbbi napokban a fertőzöttségi adatok is enyhén romlanak (lent a második ábrán a piros vonalat érdemes figyelni.) A szombati adat (1561) szinte megegyezik a péntekivel (1576). Most azonban ezerrel kevesebb tesztet jelentettek, az így számolt pozitív tesztarány megközelítette a 9 százalékot.

3601 fertőzöttet ápolnak kórházban, és 298 embert lélegeztetőgépen. Ezek megfelelnek az utóbbi napok adatainak.



Néhány megyében (Somogy, Vas, Szabolcs) 30-40 százalékkal több fertőzöttet azonosítottak az elmúlt héten, mint a megelőző hét napban.