Megérkezett Magyarországra az első szállítmány az AstraZeneca vakcináiból

Szombat reggel 40800 AstraZeneca vakcina érkezett Magyarországra, amelyet március végéig várhatóan még több százezer követ majd - írja közleményében az AstraZeneca.

Mint arról az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján elhangzott, ez a mennyiség 20400 ember oltására elegendő. Az operatív törzs azt is megerősítette, hogy