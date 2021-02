Megerősítette az operatív törzs, hogy egyelőre itthon sem fognak 60 év felettieket oltani az AstraZeneca vakcinájával

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Ma jelentette be az operatív törzs, hogy hamarosan érkezik az első szállítmány az AstraZeneca oltóanyagából is. Ez lesz a harmadik fajta koronavírus vakcina, amit használnak majd Magyarország, mindhárom megkapta az EU-s gyógyszerügynökség engedélyét is.

Az AstraZeneca oltóanyagát ugyanakkor több országban (Németország, Olaszország, Lengyelország, Svédország, Franciaország, Románia, Hollandia) sem adják be egyelőre időseknek, mert további kutatási eredményeket várnak arról, hogy időseknél milyen hatékonyságú. Változó, hol húzzák meg a határt, 55, 60 vagy a 65 éveseknél.

Az AstraZeneca vakcina érkezését bejelentő Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője azt mondta, hogy itthon az oltóanyaggal a 60 év alatti krónikus betegeket oltják majd. Nem volt egészen biztos, hogy az első 20 400 adagra gondolt-e, ezért megkérdeztük az operatív törzstől. A válasz megerősítette, hogy nem csak az első adagról van szó:

„Ahogy az Operatív Törzs mai sajtótájékoztatóján elhangzott az AstraZenecát várhatóan a 60 év alatti regisztrált krónikus betegnél alkalmazzák majd, ebből egyenesen következik, hogy 60 év felett nem.”

Ez azt jelenti, hogy az oltási tervtől némileg eltérnek. Most tartunk a 3. körnél, ebbe a COVID-19 fertőzés szempontjából kockázati csoportba tartozó 60 évesnél idősebbek tartoznak, őket a Pfizer és a Moderna vakcinákkal oltják. A tervben azok a 60 évesnél fiatalabbak, akiknél fennállnak a fokozott kockázatot jelentő alap/társbetegségek, a 6. körben vannak. Ők kaphatják az AstraZeneca oltóanyagát.

Hamarosan az orosz vakcinával is elkezdenek oltani, ott egyelőre nincs hír arról, hogy lenne korosztályi korlátozás.