A 20 éves Alex Kearns megölte magát, mert azt hitte, 730 ezer dollárt bukott a tőzsdén, pedig nem

Tavaly júniusban, 20 éves korában öngyilkos lett Alex Kearns, aki tévedésből azt hihette, hogy 730 ezer dollárt bukott egy kockázatos befektetéssel a Robinhood brókerappon keresztül, amit tinédzserként kezdett el használni.

A CBS News arról számolt be, hogy a srác szülei pert indította a Robinhood ellen jogtalan halálokozás, érzelmi szorongás gondatlan előidézése és tisztességtelen üzleti gyakorlat vádjával.

A Robinhood nevű mobilos alkalmazás azt ígéri, amit a neve alapján is sejteni lehet: most végre bárki megcsinálhatja a szerencséjét a nagy Wall Street-i szereplőkkel szemben is. Erről a Jackass-kapitalizmusról szóló cikkünkben írtunk nemrég, arról pedig most a Qubit írt, hogy a Robinhood a közhiedelem ellenére nem egy jóságos kezdeményezés, ami a tőzsde demokratizálása érdekében biztosít ingyenes kereskedést, hanem abból van pénze, hogy a felhasználóinak az adataival kereskedik.

A nagyszülőktől és nyári melókkal szerzett kb. 5000 dollárjával kereskedő Alex Kearns szülei azt állítják, a Robinhood fiatal, tapasztalatlan fogyasztókat célzott, majd kockázatos kereskedési gyakorlatokra vette rá őket, majd amikor segítségre lett szükségük – mint Alexnek aznap, amikor megölte magát –, a Robinhood nem biztosított semmilyen „értelmes ügyfélszolgálatot”.

A Kearns család úgy véli, Alex a tapasztalatlansága miatt került bajba egy tavalyi, kockázatos tranzakció után. Június 11-én azt látta, hogy a Robinhood felfüggesztette a számláját, és látszólag negatív 730 000 dolláros (közel 220 millió forintos) negatív egyenleget mutattak neki, majd aznap éjjel a cég küldött egy automatikus emailt, hogy tegyen „azonnali lépéseket”, és néhány napon belül fizessen be 170 ezer dollárt (kb. 50 millió forintot).

Pedig a család ügyvédjei szerint lehet, hogy Alex valójában – a pénzügyi tranzakció felépítése miatt – egyáltalán nem veszített pénzt. „Azt hitte, hogy elrontotta az egész életét. Azt hitte, hogy helyrehozhatatlanul tönkretette” – mondja Dan Kearns.

A Robinhoodnak nem volt ügyfélszolgálati telefonszáma, de Alex aznap késő este és másnap reggel háromszor emailt írt az ügyfélszolgálati emailcímre. Segítséget kért a történtek megértésében, és azt kérdezte, képes-e még egy másik kereskedéssel ellensúlyozni a veszteségeket. Automatikus választ kapott arról, hogy majd később felkeresik.

Aznap Alex megölte magát, a seriff értesítette a szülőket erről. A srác egy búcsúüzenetben arról írt, hogy nem érti, hogyan volt lehetséges, hogy egy tapasztalatlan 20 éves ember ekkora adósságba verje magát, és utólag sem látja, hol rontotta el, esze ágában nem volt olyan pénzekkel kereskedni, ami nem áll a rendelkezésére. Azt írta: „Egy fájdalmas lecke. B****a meg a Robinhood.”

Másnap a Robinhood küldött egy automatikus emailt, ami szerint a kereskedelem megoldódott, és Alex nem tartozik pénzzel.

Egyébként az ügyvédek csak Massachusetts-ben több mint 600 példát találtak olyan Robinhood-ügyfelekre, akiknél a cégnek a saját mércéje szerint sem kellett volna jóváhagyniuk az opciós kereskedelmet, mégis megtették.

A cég közölte, hogy tavaly nyár óta több fejlesztés is történt, ami jobb tájékoztatást és ügyfélszolgálatot biztosít a felhasználóknak, például a kereskedelem bizonyos pontjain konzultálhatnak hús-vér emberrel is. A Kearns szülők szerint így sincs elég garancia a rendszerben. (CBS News)