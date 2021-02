Az európai gyarmatosításnál korábbi velencei üveggolyók kerülhettek elő egy alaszkai őslakos lelőhelyről

444 Hírlevelek Hírleveleink házhoz visznek mindent, amit tudni kell.

Alaszka északi részén három, őslakosok által lakott régészeti lelőhelyen is apró üveggyöngyöket találtak, melyek Európából származhatnak, és a feltételezések szerint a gyarmatosítást megelőző időszakból.

Az American Antiquity folyóiratban megjelent tanulmány szerint az apró gyöngyök a Velencéből származhatnak, és valamikor a 15. század közepén juthattak el az alaszkai Brooks Range-hegyekbe.

Fotó: American Antiquity

Az Alaszka Egyetem Észak-történeti Múzeumának kutatója, Michael Kunz tanulmányában arra tippel, hogy a gyöngyöket kereskedés során használhatták, és a kínai selyemúton keresztül juthattak el Szibériába, majd onnan Alaszkába a Bering-szoroson át. Ha Kunz, és szerzőtársa, Robin Mills feltevése valósnak bizonyul, akkor ez lesz az első alkalom, hogy az európai gyarmatosítók érkezését megelőző európai tárgyakat találnak a kontinensen.

Azaz ahogy a Gizmodo összefoglalja: ha sikerül bizonyítani a feltevést, akkor kiderülhet, hogy őslakos indiánok reneszánsz ékszerek birtokában voltak már az európaiak érkezése előtt.

Nem először kerülnek elő kék üveggyöngyök az amerikai kontinensen, de a korábbi, különféle felfedezések eredetét a kutatók 1550 és 1750 közé datálták. Ebben a kutatásban tíz gyöngyöt vizsgáltak elő három lelőhelyről, melyek közül az egyik egy kereskedelmi útvonal mellett feküdt, és az inuitok szezonális táborhelye volt.

A gyöngyöket Kunz és Mills még 2006-ban ásta elő, több más használati tárggyal együtt. Szénizotópos kormeghatározás segítségével tudták megállapítani a gyöngyök mellett talált zsinór korát, és mint mesélik, megdöbbentek az eredményeken, mivel e szerint a növényi anyag, amiből a zsinór készült, az 1400-as évekből való volt. Az ott talált gyöngyöket végül konzervatív becslés alapján is 1397 és 1488 közé datálták, és ezt a becslést a beszámoló szerint megerősítette a táborhelyen talált szénmaradványok és rénszarvas-csontmaradványok elemzése is.

A kutatás is kiemeli, hogy a hasonló üveggyöngyök alapvetően Velencéből származtak a korszakban, és az egész biztosnak tűnik, hogy az alaszkai őslakosok nem foglalkoztak ilyesmivel. Azzal kapcsolatban, hogy a gyöngyök hogyan kerülhettek el Alaszkáig, természetesen csak feltételezések vannak. Azt lehet tudni, hogy Velence nagyon aktívan kereskedett Ázsiával, és az út mentén portékáik időnként eljuthattak a mai Szibéria területére is. Mint írják, arra is egyre több bizonyíték utal, hogy Bering-szoros környékén sokféle nem helyi tárgy is felbukkanhatott. De ha léteznek is jelei annak, hogy folyt a régióban kereskedés, ez akkor is döbbenetes távolság: 17000 ezer kilométer van Velence és az alaszkai hegység között, közte egy 80 kilométernyi nyílt óceánszakasszal a szorosban.

Egy Kínában kutató régész, Ben Potter nagyon menő kutatásnak nevezte a tanulmányt, melynek elkészítésében nem vett részt. A Gizmodónak azt mondta, hogy az adatok és az érvelések is meggyőzőek, és szerinte ésszerűen hangzik a felvetés is arról, hogy hogyan juthattak el a gyöngyök Alaszkába. Mint írta, ismerni más eseteket is, például bronztárgyak a szoroson keresztül jutottak el Alaszkába, és épp az ilyen apróbb, nagy presztízsű tárgyak távoli utazása nem számít annyira meghökkentő gondolatnak.

Potter szerint a kutatás egyik fő tanulsága az lehet, hogy valószínűleg már korábban is gyakoribbak voltak a nagy távolságot lefedő, kulturális kapcsolatok, mint ahogy erről gondolkodni szoktunk. Sokan még mindig úgy gondolják, hogy Kolumbusz kötötte össze az ó- és az újvilágot, de ennek ellenére pont a Bering-szoros környékén bőven akadnak példák a korábbi kapcsolódásokra.